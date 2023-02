Horacio Saavedra recuerda sus encuentros con Luis Miguel: «Me decía Maestro»

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde los invitados fueron ni más ni menos que conocidas figuras de la Nueva Ola: Horacio Saavedra, Wildo y los Hermanos Zabaleta, los que contaron detalles de sus largas carreras en la música.

Para comenzar, el histórico director de orquesta, explicó que su primer acercamiento a la Nueva Ola fue a los 14 años siendo sólo un liceano, cuando junto con su amigo Nano Vicencio aprovecharon de «parchar» a unos músicos de acompañamiento de artistas como Ginette Acevedo y Palmenia Pizarro, cuando estuvieron de paso por la ciudad sureña.

Tras mudarse a Santiago, se volvió el músico de acompañamiento más frecuente de los artistas de esa época. «Yo nunca pensé en dedicarme a esto», aseguró.

Horacio Saavedra y su relación con los artistas en Viña

Posteriormente, Horacio Saavedra incursionó en la dirección de orquesta, y se volvió el más reconocible de ellos, principalmente por su trabajo en el Festival de Viña del Mar.

«Me mantuve tantos años en Viña no porque fuera el mejor, sino porque siempre me aseguré de que las cosas sonaban, funcionaban, y la gente se olvidaba de la orquesta», sostuvo el también músico, recordando que una vez llegó a dirigir a 60 músicos para el show de Plácido Domingo en la Quinta Vergara.

Horacio Saavedra también se mostró orgulloso de haber sido parte importante de la formación de artistas que llegaron muy jóvenes al certamen de la Ciudad Jardín, como Julio Iglesias y Luis Miguel.

«La primera vez que vino Julio Iglesias fue solo con una guitarra, y después vi cómo progresó, estudió y lo que llegó a ser. Siempre me buscaba para mostrarme cómo había mejorado su técnica. Lo mismo Luis Miguel, que cuando era niñito me veía, corría y me decía ‘Maestro’. Eso significa que hiciste bien la pega no más», recordó.