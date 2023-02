José Antonio Neme en defensa de Macarena Ripamonti tras criticas por Festival de Viña

José Antonio Neme se tomó su momento para poder dejar en claro su posición respecto a lo ocurrido con el festival viñamarino. Y sin desaprovechar el momento para defender a la alcaldesa Macarena Ripamonti y dirigir sus críticas a los canales a cargo.

Luego de que se anunciara la baja de Maná del evento, se han producido varios cambios en el certamen. Entre los más comentados sin duda han sido la baja de Yerko Puchento y posteriormente la de Mauricio Correa, exproductor.

Ahora, esta serie de alteraciones han repercutido duramente en la alcaldesa de la Ciudad Jardín. Quien inevitablemente ha cargado con la lluvia de críticas por la organización del evento. Ante esto ultimo el periodista no dudó en mostrarse a favor de Ripamonti.

Neme defiende a Macarena Ripamonti

Según consignó el medio Tiempo X, el animador señaló: «La renuncia de Mauricio Correa, la baja de Daniel Alcaíno, la baja de Maná. Son elementos que hablan que los canales organizadores no tienen las herramientas suficientes para poder llevar a cabo el espectáculo».

para luego hacer énfasis en que: «acá exculpo a la alcaldesa y al concejo municipal, porque ellos delegan esto«.

«Todos dicen que es la alcaldesa, que no tiene experiencia, yo acá de verdad, y no es porque conozca a Macarena Ripamonti, con quien tenemos diferencias legítimas, pero le digo a la gente que ella no está involucrada en estos problemas«, señaló posteriormente.

Continúo apuntando sin pelos en la lengua a quienes él piensa son los verdaderos responsables: «Estos problemas vienen de los canales y la productora que tomó un nivel de independencia que a lo mejor no era la mejor, o sea dejar a una productora que haga lo que quiera, o sea cuál es el nivel de compromiso de los canales en el Festival»

Finalizó diciendo: «Me parece que el tema institucional de TVN está disperso y eso se demuestra en su parrilla televisiva, pero también en la organización de un evento de estas características. Igualmente ellos sacaron adelante Olmué, pero uno se pregunta si ambos canales no han estado en sintonía«.