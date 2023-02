«Quedó inconsciente»: Marcela Vacarezza reveló desafortunado incidente de Rafael Araneda

Rafael Araneda habría sufrido un infortunio cuando se encontraba andando en bicicleta por la ciudad de Weston, Florida, en Estados Unidos. Marcela Vacarezza, entregó detalles de lo ocurrido y actualizó el estado de salud de su esposo.

La animadora habría conversado con LUN, y fue aquí donde relató: «Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó«.

«Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló», habría declarado la animadora al mismo medio.

Vacarezza no descartó en señalar y destacar, que el locutor de Radio Pudahuel no sufrió mayor daño debido a que se encontraba usando la protección necesaria al momento de andar en bicicleta. «Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos«, señaló.

Como se encuentra Rafael Araneda

Marcela Vacarezza, continuó señalando: «Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas. pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada«.

Respecto al estado actual del animador, comentó: «Ya está en la casa con reposo. le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad».

«Ahora sólo (tiene que) hacer reposo y un escáner en la cabeza en unos días, cinco días más para controlar que no haya derrames que se pueden ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalo craneano severo», detalló.

Respecto a lo ocurrido con el conductor que atropelló a Rafael Aradena, la psicóloga señaló que el hombre se encontraba «muy acongojado». Además, llamó constantemente para saber del estado del animador.