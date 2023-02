«Par de guachitos ricos»: La notable rutina de Pamela Leiva que conquistó al monstruo

En su primera presentación en la tarima del Festival de Viña del Mar, Pamela Leiva se robó la película y se quedó con el cariño del público.

La comediante hizo explotar de risas a todo el público que llegó hasta el escenario de la Quinta Vergara y se llevó dos gaviotas en sus manos.

Revisa la rutina completa de Pamela Leiva en la Quinta Vergara

Con chistes sobre la pandemia y en una gran medida, con una oda a su madre. La humorista se refirió a situaciones cotidianas de la vida ante un público mayoritariamente femenino.

Además, dirigió una seguidilla de bromas al periodista José Luis Reppening. Quien es parte de los asistentes.

“Yo sé que ustedes no me estaban aplaudiendo, pero me empezó a aplaudir José Luis Repenning y Eduardo Fuentes. Par de guachitos ricos”, bromeó refiriéndose al animador de Canal 13 y al presentador de televisión Eduardo Fuentes.

Además, la ex chica reality hizo una referencia a una supuesta relación del periodista con Priscilla Vargas, “Perdone, con mucho respeto, yo sé que usted está emparejado, pero con mucho respeto”, agregó.

En respuesta, el “monstruo” de Viña 2023 comenzó inmediatamente a gritar que la comediante y José Luis Repenning se dieran un beso, pero Leiva recalcó que no quería tener problemas. “Él tiene polola, y las Bichotas no nos metemos en relaciones ajenas”, aclaró.

Festival de Viña del Mar 2023

Este domingo 19 de febrero comenzó la nueva edición del Festival de Viña 2023. Con una obertura que contó con la participación de numerosos bailarines.

El certamen viñamarino inició sus transmisiones con parejas de ballet danzando por las calles de Viña. Después aparecieron en el escenario más de 40 bailarines vestidos de blanco .

Posteriormente, también agregaron a la performance a “Todos juntos” de Los Jaivas y a “Provenza”. Uno de los clásicos de Karol G, quien está a pocos minutos de comenzar su presentación.

Por último, todos los bailarines junto a efectos de humo saltaron y abrieron paso María Luisa Godoy junto a Martín Cárcamo, los animadores del evento viñamarino.

“Por fin, qué alegría estar nuevamente con ustedes”. Fue lo primero que dijo María Luisa Godoy tras subirse a la Quinta Vergara con Martín Cárcamo, según reportó Activa.cl.