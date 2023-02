Fran Undurraga indignada tras cirugía en la nariz: «Gente tan hija de pu…»

Sin palabras, dejó Fran Undurraga a sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, luego de subir un corto video en el que se le puede ver con la nariz completamente cubierta de vendajes, tras someterse a una operación.

«Les quiero contar que ayer tuve una cirugía de nariz abierta. Tuve que mejorar varias cosas. Tenía tabique desviado, hipertrofia de cornetes, pero lo peor de todo es que hace seis u ocho años me pusieron metacrilato en la nariz y yo no tenía idea», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Fran Undurraga reveló el desagradable motivo por el que decidió grabar el registro. «Quiero dejar este testimonio para que, por favor, todas las chicas revisen las sustancias que se están poniendo».

«El metacril es súper peligroso, además de migrar a otras partes del cuerpo te puede generar necrosis, infecciones, deformidades, así que por favor, cuídense», continuó la chiquilla.

Para acompañar el video, Fran Undurraga escribió: «Por favor, mis mujeres bellas. Ojo con lo que se inyecten. Puede ser muy peligroso». Junto con agregar que «Siempre pidan ver envase cerrado, ver de qué producto se trata y la marca de este».

Tras esto, la ex chica reality subió una nueva historia en la que indicó: «La peor calidad de metacrilato que puede existir en el mercado. Cómo puede haber gente tan hija de pu… de inyectar eso a sus paciente. Al que le quepa la chaqueta que se la ponga».

«Chicas, aún no he investigado bien quién me lo puso, porque fue hace varios años, pero apenas sepa lo contará, para que nadie más caiga en manos tan inescrupulosas» cerró Fran Undurraga.

Fran Undurraga deja la grande con sus fotitos

Previo a este mal momento, la ex chica reality sacó suspiros. Pues aprovechó de promocionar su perfil en Unlok, el que funciona muy similar a Only Fans, donde los fans que paguen un monto mensual, pueden acceder a su contenido más subido de tono.

Para acompañar la primera postal, Fran Undurraga escribió: «Foto sacada por la mamá, aunque no es de las mejores, me encanta por que lo sacó ella. Que lindo es tener a los padres vivos. Gracias Diosito!».