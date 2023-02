El explicito gesto de Paty Maldonado que desató incontrolables carcajadas en Raquel Argandoña

En el pasado capítulo del programa Tal Cual, la presentadora Raquel Argandoña se encontraba en compañía de Paty Maldonado y Jordi Castell. Los tres estuvieron discutiendo sobre diferentes aristas de la vida sexual, entre estos el uso de juguetes para adultos.

Es sabido que durante el espacio se tocan gran cantidad de temas y bastante variados. Y el pasado 8 de febrero, la temática que abordaron fue la sexualidad y cómo algunas personas viven esta.

Fue en esta línea que salió el tema de por qué algunas mujeres no logran lubricar bien al momento de tener relaciones. De modo que ‘La Maldito’, decidió explicar su punto de vista respecto a los motivos de estos casos y fue en este contexto donde se generó el hilarante momento.

El gesto de Paty que hizo estallar a Raquel Argandoña

En primer lugar la situación se dio luego de que Patricia explicara a sus compañeros que le había recomendado a una amiga un juguete sexual. El aparato genera placer al imitar la estimulación con la lengua.

Esto desató la curiosidad de Raquel Argandoña. No se contuvo y le preguntó a su amiga cómo funcionaba el aparato y si era efectivo para ayudar con la lubricación natural, que era el tema principal del momento. Ante sus dudas Maldonado, le respondió que sí.

La afirmación, generó una nueva tanda de preguntas de parte de ‘La Quintrala’, y le pidió que explicara cómo se utilizaba. La opinóloga no se negó, y explicó que tenía que ir probando las distintas ‘velocidades’ que tenía. «¿Cómo vas cachando qué necesitas?«, consultó Argandoña ante esto último.

Ante esta pregunta, Paty la miró de manera obvia y le dijo: «¿pero cómo no vas a cachar? Cuando uno dice ‘mátame, hue.. mátame’, estás en el tres». Esto ultimo realizando un gesto bastante hilarante, que generó carcajadas en todos los presentes.

En medio de las risas le preguntó cómo conseguir el dichoso aparato: «Tiene que tener un nombre, no puedes decir en la tienda ‘tiene el de la lengua’«.

Fue al responder esa pregunta que Patricia hizo un hilarante y explicito gesto para responder. «Perdón, a ver, ¿cómo quieres pedirlo? ‘Buenas tardes señorita, tiene un consolador que hace así«, dijo para luego sacar la lengua y mostrar técnicamente lo que hace el aparato.

«No po hue… ¿¡Qué quieres que te diga!? ¡Si no me dejai’ hablar po hue…!«, comentó Maldonado al ver que su compañera no contuvo su risa.

Finalmente Raquel Argandoña le respondió: «pero si me he quedado callada, solo te preguntó cómo lo pido, nada más».