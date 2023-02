El comentario de Raquel Argandoña que indignó a María Luisa Cordero

En el pasado capítulo de Tal Cual, la panelista Paty Maldonado tomó el lugar de José Miguel Viñuela junto a Raquel Argandoña. De modo que el espacio libre que dejó ella fue tomado por la doctora María Luisa Cordero.

Si bien es común ver a Patricia Maldonado los días lunes en el estudio de TV+, el pasado lunes 6 estuvo tomando el lugar de presentadora. Esto debido a que Viñuela, estará ausente los próximos capítulos:

«Los echamos de menos este fin de semana. Bueno, José está de vacaciones en el sur», explicó Raquel. Para luego señalar: «Por eso esta semana y la próxima nos va a acompañar mi gran amiga Paty Maldonado».

Al cambiar su rol, ‘La Maldo’ estaría dejando un vació dentro del panel de ‘Tal Cual’. De modo que este lugar que fue tomado en esta ocasión por otra intima amiga de la opinóloga, la doctora María Luisa Cordero.

De modo que las tres mantienen un nivel de confianza bastante alto, se generó rápidamente un ambiente ligero. Aquí recordaron algunos años atrás cuando estuvieron de gira con el café concert de ‘Las Indomables’.

El particular comentario de Raquel Argandoña

Recordemos que ‘Las Indomables’ tuvo una duración de casi tres años, en los cuales pudieron recorrer prácticamente todo el país. Con un elenco que era compuesto por Paty Maldonado, la Doctora Cordero, Raquel Argandoña y Pamela Díaz. Fue el pasado lunes que tres de las tres participantes se reunieron en el programa de TV+ y compartieron diferentes anécdotas respecto a su gira.

Fue durante ese momento que Maldonado recordó: «Nos acordábamos cuando estábamos en Viña y llega una señora que estaba cocida y te decía ‘María Luisa, hermosa preciosa, tú eres la mujer más linda del mundo, tú eres inteligente. Se levanto entre todo el público, estaba cocida y decía, ‘esa, esa, esa, son todas put…«.

Ante esto Raquel recordó: «Y yo le decía ‘Pata a ti te habla porque a mí no me conoce’«. Generando risas entre las tres presentes quienes recordarón con cariño el momento.

Ante este recuerdo, la diputada Cordero no pudo evitar recordar como fue la primera vez que vio a Raquel al momento de hacer ‘Las Indomables’, revelando la manera en que se auto refirio la presentadora.

«¿Qué fue lo que me dijo la Raquel Argandoña cuando me vio por primera vez, el encuentro oficial de ‘Las Indomables’?» , comenzó, para luego confesar que Argandoña le dijo: «‘yo fui bien mara.. doctora en mis tiempos’. Casi te pegué yo me acuerdo, cómo te atreves a auto agredirte», relató detonando las risas de todas.