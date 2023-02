«Me voy a tomar el programa»: El reemplazo de Paty Maldonado a José Miguel Viñuela

El pasado capítulo del programa Tal Cual contó con una llamativa particularidad en su formato. Esto debido a que la panelista, Paty Maldonado tomó el lugar de José Miguel Viñuela en la transmisión.

Es sabido que el programa cuenta con un formato de panelistas rotativos, pues se cuenta con un rostro diferente por día. Mientras que algo que se mantiene sin cambios es la presencia de Raquel Argandoña y Viñuela como presentadores.

Ahora, los lunes es común ver el rostro de Maldonado en el estudio, ya que es su día como panelista. Sin embargo, el pasado lunes 6 de enero se le pudo ver cumpliendo un rol más protagónico durante el programa.

Paty Maldonado tomará el lugar de Viñuela temporalmente

El programa inició con una breve conversación entre ambas amigas. Aquí señalaron lo ocurrido con José Miguel Viñuela, y por qué ‘La Maldito’ estaba tomando su lugar durante el programa.

«Los echamos de menos este fin de semana. Bueno, José está de vacaciones en el sur”, explicó en primer lugar Raquel. Para continuar señalando: “Por eso esta semana y la próxima nos va a acompañar mi gran amiga Paty Maldonado. ¿Cómo estás Pata?», preguntó a su acompañante.

Como era de esperarse se generó fácilmente un ambiente de confianza entre ambos rostros, de modo que no tardaron en lanzarse diferente bromas y comentarios sarcasticos.

«Quiero hacer una aclaración. Muy buenas noches, un gusto saludarlo, gracias por la sintonía que nos dan y quiero aclararte que no solo voy a estar semana, me voy a tomar el programa todo el año, perrita«, bromeo Patricia.

«A ver, perdón, perdón, perdón, ¿qué es esto? porque a mí me dijeron que ibas a estar reemplazando a Viñuela«, continúo la ex Zona de Estrellas.

«Yo no reemplazo a nadie, yo soy única. A mí me contratan para estar aquí, yo no reemplazo a nadie, ni a Viñuela, ni a Jordi, a nadie«, respondió sin más la cantante.

La Quintrala no se quedó callada y comentó «tú no dices que eres íntima de Viñuela, no le puedes aserruchar el piso a tu amigo, eso no se hace, en televisión hay códigos».

Cabe mencionar que el contexto fue completamente en broma, ya que esta confirmado que José Miguel Viñuela estará de vuelta de sus vaciones en dos semanas más y que el reemplazo de Patricia solo será por 10 días de programa.