«Diferente»: Young Cister estrena un romantiqueo especial para este 14 de febrero

¡Es hoy! ¡Es hoy! Al fin llegó una de las fechas más esperadas por los románticos, que cada 14 de febrero dejan fluir y sacan todo su amor hacia sus parejas y seres queridos.

Uno de los que no quiso quedar atrás, es el reconocido cantante nacional Young Cister, quien también se hizo presente con regalitos en San Valentín. En este sentido, el exponente urbano soltó un nuevo temita romántico para que sus más acérrimos fans se la dediquen a alguien especial.

Bajo este contexto, dicha canción se llama «Diferente», la cual transmite y habla de un amor distinto a los otros, (tal como se puede extraer del nombre), puesto que se trata de una persona única y especial que se desmarca de las demás.

El nuevo estreno de Young Cister en el Día de los Enamorados

«Tú estarías de cero, antes no lo hizo ni una», «tu amor es diferente y no lo cambio por nada», «Que el amor perdure x siempre en tu vida…», son parte de la letra. Mientras que en el coro, expresa: «Que linda te ves con tu maquillaje y tu cartera Prada. Te llamé al teléfono, en cinco te buscaba. Te montaste en el Ferrari y no me dijiste nada, pero con esos besos me explicaste como hablabas».

Si bien, la mencionada canción no vino de la mano con su respectivo video musical, de igual manera «Diferente» puede ser disfrutado y dedicado a esa personita que te roba el corazón.

Aunque lo había anunciado hace unos días, la nueva aparición de Young Cister no deja de sorprender a sus fanáticos, teniendo en cuenta que hace unas semanas dio a conocer que se tomaría un descanso con respecto a la música, además de retirarse de los escenarios este año, todo esto después de su presentación en Lollapalooza en marzo

Así había revelado su sentir hace un par de semanas a través de su cuenta de Instagram.