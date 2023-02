Paty Maldonado culpa sin filtro a alcaldesa Ripamonti por no ser invitada a la Gala de Viña 2023

A solo unos días de que se lleve a cabo la comentada Gala del Festival de Viña 2023, varios famosos se han bajado del evento. Mientras que otros, como Paty Maldonado, siguen hablando respecto a los motivos por los que no asistirán.

La «Noche Cero», es la renovada edición 2023 de la afamada Gala del Festival de Viña del Mar, que se llevará a cabo este viernes 17 de febrero.Y a solo días, varios famosos han estado publicando como han estado preparando sus atuendos para la ocasión.

Recordemos que este año el evento, tiene una característica bastante peculiar, respecto al código de vestimenta. El cual terminaría siendo uno de los principales motivos por los que varios famosos han decidido no asistir. Sin embargo, Paty Maldonado admitió que su motivo para no asistir sería nada menos que la alcaldesa de la Ciudad Jardín.

¿Por qué Paty Maldonado no va a la Gala de Viña?

Fue durante el último capitulo de ‘Tal Cual’, que la animadora Raquel Argandoña afirmó los motivos por los cuales no asistirá a la ‘Noche Cero’. «Tenemos que hacer el programa en directo, así que mientras todos estén desfilando«, explicó respecto a su ausencia y la de José Miguel Viñuela el próximo viernes 17 de febrero.

Fue en ese momento que Patricia Maldonado, actual reemplazo de Viñuela, saltó a decir: «¿A ustedes los invitaron? ¡A mí no me invitaron!».

Posteriormente entregó su punto de vista respecto al motivo por el que no fue invitada al evento. Señalando sin dudas a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

«La señora alcaldesa no me quiere, porque yo le he pegado palos fuertes», aseguró directamente la cantante. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando Raquel le aclaró en seguida que Ripamonti no tiene nada que ver en ese ámbito de la organización del evento.

«Los alcaldes también tienen qué ver«, se mantuvo firme al respecto Paty Maldonado. Asegurando de manera tajante que la alcaldesa toma deciciones respecto a los invitados.