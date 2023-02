«De pésimo gusto»: Fran García-Huidobro criticó el trabajo de Nelson Beltrán en la Gala de Viña

El desempeño realizado por Nelso Beltrán, “El Colombiano”, en la Gala del Festival de Viña, sigue dando de qué hablar. Esta vez fue la conocida animadora Fran García-Huidobro quien criticó su trabajo.

Hace casi una semana se llevó a cabo el mediático evento previo al inicio del Festival de Viña. La “Noche Cero”, fue bastante comentada no solo por la ropa que utilizaron los invitados, sino que también por el desempeño que tuvieron los animadores y comentaristas.

En esa línea uno de los encargados de comentar los looks de la gala fue el crítico de modas, Nelson Beltrán. Al parecer sus comentarios no fueron del agrado de todas las personas, entre estas la ex Maldita Moda.

Fran García-Huidobro opina sobre Nelso Beltrán

Durante los años, la comunicadora se ha vuelto uno de los iconos de la moda dentro de la televisión nacional. Fran ha tenido durante su carrera en varias ocasiones un rol importante dentro de la Gala del Festival de Viña del Mar, tomando en varias ocasiones el rol de comentarista durante la transmisión del evento.

Esta trayectoria la ha convertido en una de las favoritas del público a la hora de conocer opiniones sobre los looks de los rostros que asisten a este evento.

En conversaciones con LUN, la animadora señaló: «Con respecto al compañero de Tonka, el Colombiano (Beltrán), hubo situaciones que me parecieron de pésimo gusto. Cero preparación«.

«No puedes dejar que una persona cruce 200 metros de Alfombra Roja haciéndola bolsa, al día siguiente tienes permiso para decirlo, pero no en el momento que esa persona está pasando«, agregó al respecto Francisca García-Huidobro.

Además, la ex Pirmer Plano comentó: «No puedes decir que tus amigas se ven espectaculares, cero objetividad. Yo una vez encontré peor vestida a mi mejor amiga, la Ingrid (Cruz). Ella estaba furiosa, pero de ahí Ingrid no falló nunca«.