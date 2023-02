La sentida despedida de Yamila Reyna al Buenos Días a Todos: «Ha sido un honor»

Una emotiva despedida comunicó esta tarde Yamila Reyna, quien se apronta a dejar la conducción del matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Y es que con el termino del Festival de Viña del Mar 2023 y la llegada de marzo, su estadía en el programa llega a su fin. Puesto que tanto ella como Gino Costa cederán su puesto a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes respectivamente.

En este sentido, la actriz argentina no tuvo más remedio que despedirse del programa y de sus compañeros, lo cual lo hizo por medio de un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram.

«Mañana se termina una de mis mejores experiencias televisivas y de vida, el Buenos días a todos», partió diciendo en dicha publicación.

A lo que lanzó: «¡Llegué por dos semanas que se transformaron en tres meses!», agregando que «ni yo me lo creo».

Yamila Reyna y su agradecimiento al equipo del matinal

Tras ello, en un largo párrafo, aprovechó de exponer todo su agradecimiento a ciertas personas del equipo del programa matutino que la acompañaron todo este tiempo. «También agradecerle al equipazo que confío en mi y que, con mucho amor, me ayudaron a crecer”. Primero, expuso, “felicitarte Rodrigo León (productor ejecutivo), ¡qué pedazo de jefe sos! ¡Gracias por esa pasión!».

Acto seguido añadió: «A vos Leonardo Jeria por tus consejos y endulzarme la vida cuando mas lo necesité. Susy Fischkin, gracias maestra».

Y como no, Yamila Reyna no podía dejar pasar la oportunidad de recalcar a su compañero de animación. «A los cámaras y sonido gracias por tanto apañe y, sobre todo, gracias totales a este generoso, talentoso y hermoso ser: Gino Costa sin ti no lo hubiese logrado, te quiero y sos de los mejores regalos que me dejó este matinal».

«Y sin duda alguna el mayor gracias es a ustedes, el público que nos dio la confianza y el amor acompañándonos cada mañana. Ha sido un honor pertenecer al “Buenos días a todos” el Matinal de Chile», concluyó.