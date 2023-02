«Estoy soltero»: Las coquetas referencias de Diego Urrutia a Tonka Tomicic

Diego Urrutia sin duda que se robó todo el protagonismo de la segunda noche del Festival de Viña, con una divertida rutina que conquistó al público de la Quinta Vergara, los que no dudaron en premiarlo con las gaviotas de plata y oro.

Durante su presentación, el chiquillo hizo varias referencias a las redes sociales, pero especialmente a la actualidad de nuestro país, con salidas que de inmediato sacaron carcajadas entre los presentes. Y alguien que no se podía quedar ausente era Tonka Tomicic.

Resulta que Diego Urrutia comenzó a contar la historia de su relación fallida con una TENS, afirmando que le había sido infiel en varias ocasiones y que él la perdonó en todas.

Tras esto, es que reveló que en las relaciones, su referente es ni más ni menos que Messi. «Es un hombre fiel, siempre con su mujer al lado. Aprende (Gerard) Piqué«. Aunque de nuevo mencionó a su ex, afirmando que ya no le importaba la traición, pues «vine a Viña a pasarlo bien».

Diego Urrutia y sus palitos a Tonka Tomicic

Es en este momento que Tonka Tomicic sale al baile en la rutina, ya que Diego Urrutia lanzó sin filtro: «Estoy soltero, así que Tonka, atenta… para que se coma un choripán». Haciendo referencia a un video viral de la animadora recibe un «piropo» de alto calibre por parte de un trabajador de la construcción.

Siguiendo con la historia, el joven de 28 años confesó que perdonó dos infidelidades a su ex, pero que «después ella me ‘pateó’ a mí y me dijo ‘no confío en ti».

«La bloqueé de todas las redes, pero no la puedo bloquear de la vida. ¿Te cachai me llama mañana? Volvería con ella» continuó Diego Urrutia, admitiendo entre las risas del público que «es Tonka o ella. Tengo dos opciones».