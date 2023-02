«Te vamos a sacar la conche…»: La potente respuesta de Pailita tras burlas de Alex Gárgolas por incendios en Chile

Para variar, Alex Gárgolas sigue haciendo noticia y no por la música, puesto que hace unas horas se volvió a acordar de Chile.

Pero esta vez fue más allá, ya que no solo ironizó con los artistas urbanos nacionales, sino que también se burló de la compleja situación que está pasando en nuestro país producto de los incendios forestales que están afectando la zona centro sur.

La respuesta sin filtro de Pailita

El reconocido cantante urbano Pailita no se hizo el leso y respondió con todo al productor más odiado por los chilenos a través de su cuenta de Instagram. De partida hizo un llamado a sus seguidores: «Vayan todos a bajarle la cuenta a ese sapo cu… del Gárgolas».

Pero eso fue solo el comienzo, pues se dirigió con duros términos al puertorriqueño. «Como eri’ tan ahueo… de burlarte de la gente que ha perdido a sus seres queridos, sus casas, ¿qué teni’ en la cabeza? tonto culi… nosotros te vemos como una chala, como un personaje, al fin y al cabo aquí nadie te quiere y en otros países tampoco (…) hemos hablado con un montón artistas de allá que se llevan de pana con nosotros y te miran como una chala y te tratan como el pi…».

Acto seguido, Pailita agregó que «esta hue… ya no es sobre la música, te estai’ burlando de la gente que lo está pasando mal, tonto cu… ojalá nunca pises Chile. Si es que nosotros llegamos a estar allá y nos topamos por allá, te vamos a sacar la conche…».

Por otro lado, se refirió a los artistas de Puerto Rico, a los cuales los llamó a dejarlo solo. «Ojalá que los artistas que son de allá, que se llevan con nosotros, que ya saben que nosotros no tenemos ningún tipo de diferencias con ellos, nunca hemos dicho que somos más que nadie, hemos trabajado solitos (…) ojalá que no le sigan dando tribuna a ese hue… tiene puro odio en su corazón ese viejo culi…».

Pablo Chill-E fue el primero en contestar

Cabe destacar que Pailita no fue el primero, ya que Pablo Chill-E, fiel a su estilo, arremetió en contra de Alex Gárgolas. «Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Álex Gárgolas, hijo de la mara…,ojalá que se te queme la casa. Ojalá le pase algo a algún familiar tuyo», fue parte de lo más suave que le dijo.

¿Qué dijo Alex Gárgolas?

Si no está enterado, a través de una transmisión en vivo, el puertorriqueño se lanzó en picada en contra de los artistas nacionales. Pero esta vez no se quedó ahí, sino que también se burló de los damnificados que están sufriendo con los incendios forestales.

Mientras se llenaba de comentarios de chilenos, lanzó su primera declaración. “Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, po’”.

Acto seguido, añadió: “Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, po’”.

Bromita que no tardó en provocar una lluvia de comentarios por parte de los seguidores, quienes llamaban a reportar su cuenta, además de aprovechar la instancia para dedicarle un par de improperios.