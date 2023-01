Kel Calderón deslumbra con coqueta sesión de fotos

Como ya te hemos contado en varias ocasiones, Kel Calderón es una de las figuras más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram ya supera los 1.8 millones de seguidores, que en todo momento están pendientes de lo que sube la chiquilla.

Gracias a este éxito, la retoña de Raquel Argandoña ha logrado cerrar varias campañas de publicidad con reconocidas marcas, las que la han llevado a viajar a varios países del mundo para participar de exclusivos eventos.

Pero sin duda que uno de los acuerdos más importantes que ha hecho en el último tiempo Kel Calderón, es con la marca británica de cuidado capilar ‘Tangle Teezer’, quienes la eligieron como la primera influencer para colaborar con dos exclusivos diseños.

Es en este contexto que, la reconocida fotógrafa Javiera Eyzaguirre, compartió algunas de las postales que tomó de la chiquilla, en las que aparece posando con uno de los cepillos.

«It’s too hot out there (hace mucho calor ahí afuera) 🔥 Recordando estas épicas fotos que solo podría haber protagonizado @k3lcalderon para su colaboración». escribió la profesional, junto a los registros donde aparece con un ajustado vestido naranja que deja su espalda al descubierto.

El inicio del 2023 para Kel Calderón

La hija de Raquel Argandoña, se encargó de mantener a sus seguidores al tanto de lo que realizó durante este comienzo de año. Publicando su menú de año nuevo, y anunciando alegremente que esta vez le tocó cocinar.

Fueron una serie de historias las que publicó Kel Calderón, y en las que se podía ver los platillos que cocinó para ella y sus acompañantes, así como también mostró que fue fiel a la tradición de Año Nuevo de escribir las cosas malas para luego quemarlas y así sacarlas de su vida para este 2023, para mantener la alegra y buena salud.

Y respecto a esto último es que publicó una imagen la que sel podía ver un parche en la espalda junto al mensaje: «Ayer me sacaron un lunar medio extraño que tenía ahí, así que estoy en recuperación», fueron las palabras que utilizó para explicarle a sus seguidores.