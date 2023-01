«Ya no se siente lo mismo»: Steffi Méndez contó la firme sobre la relación con sus hermanos

Durante una transmisión en vivo Steffi Méndez, se sinceró con sus seguidores. La influencer entregó detalles sobre la relación que mantiene actualmente con su familia.

La hija de DJ Méndez cuenta actualmente con más de un millón de seguidores en su perfil oficial de Instagram. Plataforma en la que constantemente sube contenido de sus viajes y parte de su vida personal.

No es de extrañar que de manera constante realice transmisiones en vivo para interactuar con sus seguidores. En estas instancias aprovecha de responder preguntas o compartir anécdotas de todo tipo. De modo que en su ultimo live respondió a una pregunta respecto a la relación que mantiene con sus hermano.

Steffi Méndez se sinceró respecto a sus hermanos

Según consignó el medio ‘Infama’, la influencer dejó en claro el tipo de relación que mantiene actualmente con sus hermanos. Pues es una pregunta constante, esto desde que se ha visto a la familia bastante distante, en contraste a como eran durante el reality familiar ‘Los Méndez’.

Respecto a sus hermano, la influencer señalo en un primer lugar: «Todos mis hermanos eran unos exquisitos cuando eran chicos. Nada me molestaba de ellos, pendejos de mierda pero ricos».

Para posteriormente afrimar: «Les cambié los pañales a todos, menos a uno, crecí con ellos, los vi crecer a todos, menos uno y ahora son todos unos adolescentes».

Además durante el live en su Instagram, Steffi se sinceró señalando que ya las cosas no son como antes. «Ya no se siente lo mismo hue… Y para los que me preguntan por ellos, es muy poco lo que sé de ellos por todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando», admitió.

Finalmente agregó «Ellos también están pasando por cosas, son adolescentes, quinceañeros ya. Pero la familia se va separando porque todos crecen y así es, así es la vida».

A continuación puedes encontrar el fragmento subid0 por ‘Infama’: