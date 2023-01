Latife Soto asegura que Mauricio Pinilla sufrió magia negra: «Lo limpié de todo»

Te hemos contado que en los últimos meses, Latife Soto ganó gran popularidad en redes sociales, gracias a sus predicciones sobre lo que ocurriría con la contingencia no solo de nuestro país, sino que también del resto del mundo. Aunque no siempre con los resultados esperados.

Resulta que cuando se realizó el plebiscito, la tarotista aseguró que el Apruebo ganaría por un margen muy estrecho. Mientras que cuando se jugó el mundial, en un principio vaticinó que los finalistas serían Brasil y Alemania, eliminados en cuartos de final y fase de grupos respectivamente.

Pese a esto, Latife Soto sigue más que firme en su labor de las predicciones. Por lo mismo que en conversación con The Clinic, afirmó que podría llegar un fuerte movimiento telúrico e incluso las muertes de importantes figuras internacionales.

Aunque esto no es todo de lo que habló la guía espiritual, ya que durante la entrevista reveló un desconocido episodio junto a Mauricio Pinilla, el cual explicó con lujo de detalles al medio antes nombrado.

De a lo comentado por Latife Soto, en 2004, mientras Pinigol estuvo en Portugal, jugando por el Sporting de Lisboa, lo ayudó con un difícil proceso, tras ser supuestamente víctima de «magia negra».

«Lo limpié de todo. Y lo limpié varias veces. Pero, al tiempo, él ya no podía hacer nada sin mi consentimiento» comenzó señalando. Junto con agregar que «ahí su círculo empezó a impedir que me contactara. No lo veo hace tiempo».

Las muertes según Latife Soto

Por otro lado, Latife Soto se lanzó con algunas predicciones de gente que partiría este 2023. «Bueno, efectivamente, va a morir gente» señaló.

Siguiendo por esta línea, la conocida tarotista afirmó que «Gente de Hollywood, amigo. Al Presidente de Estados Unidos también lo veo muy mal. Y a Amber Heard, la del juicio con Johnny Deep».