«¿No es la Clara Chía?»: Laura Prieto enamora con osado baile en TikTok

En los últimos días, TikTok se ha visto plagado de videos con usuarios imitando el baile que hace Shakira en su Music Session junto a Bizarrap. Y obviamente que Laura Prieto no se pudo quedar fuera de este challenge, con su propia publicación.

Resulta que a través de su perfil, la chiquilla compartió un registro en el que aparece luciendo solo la parte de arriba de un bikini azul, junto con unos short de tela celeste, mientras se movía al ritmo de la popular canción de la cantante colombiana.

Aunque no escribió nada para acompañar la publicación, en solo cosa de minutos, Laura Prieto recibió casi cuatro mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, que no dudaron en llenarla de piropos. Mientras que otros encontraron que es bien parecida a Clara Chía, la nueva polola de Gerard Piqué.

«¿No es la Clara Chía?»; «belleza»; «dj mendez, julio cesar ya saben»; «te pareces a Clara Chía»; «bellísima laurita»; «Tienes un aire a Clara Chía… Cuando vi fotos de ella la primera vez me acordé de ti»; «mijita»; «Pobre Julio César»; «eres realmente hermosa»; «julio cesar un Pique cualquiera» y «cada día más linda y hermosa» es parte de lo que le escribieron.

Laura Prieto recuerda la antigua farándula

Hace poquito, la influencer conversó con Mauricio Pinilla en ‘Fuera de Área’, donde se refirió al abrupto fin de ‘Me Late’, además de recordar cómo era la farándula a mediados de los 2000 y todo a lo que se enfrentó.

Frente a esto, Laura Prieto señaló que ahora el espectáculo es «mucho más light, salvo excepciones porque a mi tío le dan duro», recordando que el futbolista se ha visto envuelto en una serie de polémicas en el último tiempo.

Tras esto, Pinilla recordó algunas experiencias que vivió durante esa época, mientras que ella señaló que «Esas cosas que uno dice ahora que está más reflexivo, cuando era joven, cómo toleraba esas cosas, cómo uno no tenía un límite de los valores, de las cosas éticamente correctas. Ahora eso es más funable».