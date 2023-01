«Siento que estoy pidiendo limosna»: Paty Maldonado toma radical decisión ante falta de apoyo

Paty Maldonado se descargó con todo junto a Catalina Pulido, en medio de su programa de YouTube «Las Indomables», donde declaró que tomará drásticas medidas en los próximos días.

“De repente digo ‘ya, estamos luchando en este canal, hablado todos los días de los aportes, estamos hablando todos los días que necesitamos más suscriptores’, todos los días diciéndolo, entonces a veces me siento como que estoy pidiendo limosna y yo no nací para pedir limosna, porque yo nací para trabajar”, partió diciendo la opinóloga.

En este sentido, anunció: “Nosotras no tendríamos que pedir nada, Cata, todos los días decimos que necesitamos más suscriptores. ¿Entonces qué pasa? Ya, lo vamos a hacer”.

Acto seguido, Paty Maldonado dejó en claro que, “mi pega siempre va a ser defender Chile, pero si quieren que sigamos nos vamos a ver en marzo. Si en marzo vemos que la cosa sigue exactamente igual, entonces no tiene sentido. Me daría mucha pena terminar con este canal, porque hemos logrado lo que muchos no han logrado”.

Ante esto, continuó con su descargo, “quiero decirle a la gente de izquierda que ustedes no me están bajando, solo que me parece que un canal como este tiene que ser apoyado y en este instante no nos sentimos apoyadas. Ustedes no me están bajando, yo me estoy bajando”.

Las Indomables se tomarán un tiempo

“Queremos ver nosotros, como canal La Maldito, si realmente vale la pena el sacrificio. Veo poco apoyo (…) nos daremos un espacio y si realmente quieren seguir, esto tiene que cambiar”, señaló.

Tras esto, explicó a quien realmente dirigía su mensaje: “estamos hablando de gente que sí nos puede ayudar y no lo hace, porque no le falta nada en su casa, pero cuando este país se vaya a la chucha, también se van a ir a la chucha ellos”.

A lo que añadió, “nos vamos a dar un tiempo. Yo creo que deberíamos dejar de transmitir el 1 de febrero y volver el 1 de marzo. Es lamentable, pero la verdad es que estoy un poquito chata. Hoy día lo estoy diciendo, lo confieso”.

Y para cerrar, la comunicadora tuvo palabras a sus contendientes políticos: “Tengo que reconocer que estoy cansada, pero la mano no me la van a doblar jamás esos hijos de pu…, nunca me la van a doblar. Me voy a morir y voy a seguir diciendo que soy pinochetista y voy a seguir diciendo que soy anticomunista”.

Mira el capítulo aquí: