Paty Maldonado desata su furia y encara a Raquel Argandoña: “¿Me querí cag… de nuevo?”

Para poner un poco de contexto, desde el mundo del espectáculo, salió a flote un rumor que tenía que ver con Raquel Argandoña. Bajo este sentido, en Zona Latina, Adriana Barrientos dio a conocer que desde CHV tentaron a la «Quintrala» para hacer un programa de farándula a la par de Fran García-Huidobro.

Esta copucha llegó hasta Paty Maldonado, quien aprovechó de increpar sin tapujos a su compañera en plena emisión de Tal Cual.

La opinóloga partió dirigiéndose de manera franca. “Siéntate que quiero hablar contigo. Te voy a hacer una pregunta al aire y quiero que seas lo suficientemente honesta”.

En esta línea, siguió con sus descargos dirigiéndose a su amiga y a José Miguel Viñuela: “Ustedes lucharon mucho para que yo viniera para acá”.

La confrontación de Paty Maldonado

“Me voy enterando que tú, una vez más, aparece una noticia que dice ‘Raquel Argandoña está arreglándose los bigotes con Francisca García-Huidobro para irse a Chilevisión’. Me extraña porque la relación con la Francisca es bastante mala”, dijo en pleno espacio de TV+.

A lo que Viñuela le pregunta, «¿cuándo viste eso?». Ante esto, la «Indomable» respondió inmediatamente apuntando a Argandoña. “Vi una noticia que dice que Raquel Argandoña se está arreglando los bigotes con Francisca para irse a un programa de noche”.

En este contexto, Paty algo indignada, elevó el tono, “¿me querí cag… de nuevo como me cag… en la Radio Agricultura?”. Consulta que Raquel le replica sorprendida, “¿pero Pata qué tomaste?, ¿Por qué te voy a cag…?”.

Pero lejos de calmarse y dejar el tema hasta ahí, Maldonado siguió, “tú te quieres ir, pero este programa no se va a terminar si te vas tú».

Tras recibir más de algún alegato en su contra, la Raca’ tomó la palabra y aclaró unas cuantas cosas. “Con la Fran no tenemos una mala relación. No somos amigas pero sí trabajamos juntas en el Bailando de Canal 13. No somos amigas de visitarnos en las casas pero no tenemos mala relación y lo que tú estás diciendo no sé dónde lo escuchaste o dónde lo leíste».

“¿Tú crees que yo sería capaz de hacer una cosa así?, ¿tú crees que el dinero a mí me importa?, ¿tú crees que me iría a otro lado sin ustedes?”, complementó haciéndole consultas a su amiga.

Finalmente concluyó la conversación sentenciando, “jamás, eso es falso, ¿por qué creen en esas tonteras?”.