Gaby Hernández y su experiencia con las drogas: «Muchas veces me dio la pálida»

‘Socios de la Parrilla’ estrenó un nuevo capítulo la noche de este jueves, donde las invitadas fueron ni más ni menos que Gaby Hernández y Gloria Benavides, quienes se juntaron para contar algunas de sus anécdotas más llamativas a lo largo de sus vidas.

Es en este momento que la actriz de ‘Pituca sin Lucas’, recordó su experiencia en el mítico Festival de Woodstock en 1969, donde vio a su artista favorita de la época, Janis Joplin.

«Yo era una fan absoluta de ella. Yo vivía en Washington, Columbia, era agosto de 1969 y partimos a Woodstock en dos van, muchos uruguayos, ocho o más en cada van. Vimos a Jimi Hendrix, que yo me moría por él, a Janis, a Joan Baez. Llovió, nos revolcábamos en el barro», recordó Gaby Hernández, añadiendo que con sus amigos eran hippies bastante atípicos.

«No era tan hippie, no era de andar descalza con anillos en los dedos como la hippie norteamericana promedio, pero éramos hippientos. Llevamos asado de tira, bien uruguayos, con chimichurri, armamos los asados ahí y a los gringos les venía la pálida, con ganas de comer», indicó la intérprete.

Consultada por sus experiencias con las drogas, Gaby Hernández reconoció que ha consumido casi de todo. «Se fumaba. Nunca fui exagerada, era de una dosis diaria. Y muchas veces me dio la pálida, porque soy hipertensa y tengo un solo riñón (…) Mi mejor volada fue con hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos como coliflores. Era maravilloso, yo no quería volver», contó.

Gaby Hernández y sus roles en teleseries

La actriz también se refirió a sus personajes de teleseries, como la memorable “Lita” de ‘Pituca sin lucas’, a la que definió como “mi personaje más querido”. Por su parte, acerca de su rol protagónico en “Casa de muñecos”, no tiene los mismos recuerdos.

“Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%”, confesó.