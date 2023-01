«Siempre sufro por esos temas»: Javiera Acevedo no contuvo sus emociones en Milf

El pasado jueves 26 de enero, la actriz Javiera Acevedo se sinceró durante el programa Milf. Aquí tuvo un emotivo momento cuando habló de su ex pareja.

La situación se dio cuando las panelistas del espacio profundizaron en el tema de poner fin a una relación amorosa. Sumándole a esto, lo difícil que puede ser para algunas personas el poder dar vuelta la página y superar a una ex pareja.

Fue en ese momento que la actriz intervino, y declaró que no hace mucho tuvo un sueño bastante particular, el cual involucraba a su ex pareja. Acevedo señaló durante el programa que esto la hizo reflexionar sobre la separación.

La reflexión de Javiera Acevedo sobre su ex

La actriz de 37 años, narró como se sintió luego de haber vivido ese particular momento. «Ahí me vuelvo a pegar. No era nada comprometedor, pero estaba con él y lo pasaba muy bien. Me dio nostalgia, porque fue un amor que no pude terminar tan bien«, señaló en primer lugar.

Posteriormente, admitió que no es primer vez que sueña con esta persona, de modo que es un recuerdo constante que mantiene en su mente. «me quedo pensando, y digo: ‘Pucha«, se sinceró al respecto.

Continuó señalando que la relación no prosperó, ya que al parecer ambos buscaban cosas diferentes. Javiera Acevedo, admitió que ella buscaba llevar este romance al siguiente nivel, algo que su ex no tenia contemplado: «Esto iba a seguir como una amistad con ventaja que yo no quería«, confesó.

No se contuvo al momento de señalar, claramente afectada por el tema, que: «Siempre sufro por esos temas ahora de grande. Dejo las cosas cuando no me gustan como están, por un bien mayor, que soy yo«.

Al ver que el tema afecto directamente a la panelista, quien al parecer ya no contenía su emoción, Fran Conserva no dudó en ir en busca de un pañuelo. De modo que, finalmente, Javiera comentó «Eso me duele, pero siento que a la larga me va a hacer mejor. Siento que esa es mi etapa más madura. Me da pena».