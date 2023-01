«No los eché»: Anciano generó polémica tras expulsar a familia de «su balneario»

¿Qué te pareció la situación? Una situación causó bastante repercusión en el sur del país, luego de que se conociera a través de un registro que evidenció CHV en sus plataformas, un video donde un anciano generó polémica tras expulsar a familia de «su balneario».

Todo esto ocurrió en una playa ubicada en Panguipulli, en la Región de Los Ríos. El registro fue captado por una mujer, en la que increpó al adulto mayor quien les demandó a ella, pero también a su familia de irse de «su playa». El hombre se encontraba tomando sol en la orilla de la playa La Puntilla. Además el hombre demandó que era dueño de 300 hectáreas.

Tras el acontecimiento, se presentó un funcionario de la Armada, quien explicó la situación que ocurrió con el anciano.

El Anciano generó polémica tras expulsar a familia

“Lo que pasa es que estábamos nosotros acá, no había nadie, y resulta que después llega, le dijimos que si podíamos quedarnos un ratito, una hora, y nos dijo que no, que era su casa, que nos fuéramos, porque a él le incomodaba que nosotros estuviéramos acá. Yo tenía entendido que las playas no son privadas”, afirmó la turista en el video junto al personal de la Armada.

Por otro lado, el adulto mayor negó los sucesos que indicó la mujer al llegar el personal de Armada, “Yo no los eché”, indicó. Esto, pese a los registros de la mujer.

“Nos está echando de aquí, de la playa. Yo estoy aquí con los niños y no estoy haciendo ningún problema”, le contesta la denunciante en el registro de video. «Todo esto es un campo de 300 hectáreas”, siguió insistiendo el hombre sentado en su reposera sin moverse.

Finalmente, luego de la denuncia, el funcionario de la Armada clarificó que todas las playas chilenas son públicas y libre de acceso, según la ley, según lo consignado por Concierto.cl.