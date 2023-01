¡Se pasó!: Kel Calderón enciende las redes con nuevas fotitos

Tal como te hemos dicho anteriormente en Radio Corazón, Kel Calderón suele dejar la patá en su cuenta de Instagram. Su perfil, con más de un millón 800 mil seguidores, no solo lo ocupa para promocionar distintas marcas, sino que también para deslumbrar a sus fans con sus fotitos.

Hace muy poco la cosa no fue muy distinta, ya que la chiquilla agarró sus pilchas y volvió a Chile después de haber viajado a Londres, sacando los suspiros de los cibernautas con una osada sesión desde la capital del Reino Unido e Inglaterra.

En esa ocasión, la hija de Raquel Argandoña cautivó a su millón de seguidores al compartir nuevas postales. Allí generó las diversas reacciones de los cibernautas, tras posar con una atrevida prenda con un diseño dorado en el busto. Además de pararse ante la cámara con su cabello suelto y ondulado.

La jugada apuesta de Kel Calderón

Kel Calderón solo puso dos emojis de coco en la publicación y dio los créditos correspondientes a los responsables del despampanate look.

El conjunto de postales sumaron más de 14 mil me gusta en solo un par de horas y más de 300 comentarios en lo que, en su mayoría, destacaron la belleza de la chiquilla.

«Hermosa mujer❤️»; «Nuestra Dua lipa chilena!! 😍😍👏👏👏»; «Linda🔥»; «Tu eres preciosa🔥🔥», fueron parte de el mensaje que también contaron con la presencia de la ex chica reality, Wilma González, quien comentó: «Wow! Impresionante ❤️🔥», además de la ex Sabingo, Millaray Viera, quien dejó un emoji de una llamita de fuego, según consignó Radio Activa.

Aunque, por otro lado, también hubo reacciones negativas. Si bien hubo mucha gente que le dejó su piropo a la hija de Raquel Argandoña, también hubo muchos cibernautas que hicieron pebre su vestuario.

«kel tu vestido no te favorece, no me gustó»; «Bota el vestido se ve horrible 🤦‍♀️»; «Eres tan linda, tan dama. 💕. Pero ese vestido no te queda», escribieron alguno que otro internauta de la red social.