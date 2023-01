¿Qué se hizo? Naya Fácil sorprende con nuevas fotitos

Como te hemos contado, Naya Fácil es de las influencers más activas de nuestro país, pues con más de un millón de seguidores solo en una de sus cuentas de Instagram, siempre está compartiendo su día a día y las divertidas anécdotas que protagoniza en sus salidas.

Y aunque utilizar sus historias, de vez en cuando sube algunas publicaciones que sin duda dejan la grande. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la chiquilla publicara tres fotitos en las que se le puede ver bastante cambiada.

Resulta que en las primeras dos postales aparece arriba del ‘Facilón’ con el cabello completamente negro, mientras que en la última aparece con un corte bob rubio platinado. Todos muy distintos al look al que Naya Fácil ya nos tiene acostumbrados.

Para más remate, la influencer no escribió ningún mensaje para acompañar los registros, además de cerrar los comentarios. Pese a esto, al poco tiempo ya superaba los 50 mil me gusta en cada publicación y sorprendiendo a varios de sus seguidores, quienes se cuestionaron si acaso estrenó nuevo look.

¿Se cambió o no se cambió el look Naya Fácil?

Cuando muchos ya estaban preguntando qué pasó con Naya Fácil, la respuesta era fácil de encontrar, pues ella misma la mostró a través de sus stories. Resulta que en una serie de videos, dejó en claro qué es lo que pasó.

Resulta que la chiquilla llegó hasta una tienda de pelucas, donde se probó varios modelos distintos. Siendo la de color negro la que más le gustó, ya que incluso llegó hasta el supermercado con ella y le preguntó a sus seguidores que nombraran su nuevo «personaje», ganando por su propia decisión el de «Kimberly».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Naya Fácil incluso recordó su polémico juicio con la Municipalidad de Caldera, por un video que subió en 2019. Resulta que en otra story donde aparece con la peluca escribió: «Se imaginan voy con esta peluca a Caldera». Pues hay que recordar que en esa época tenía el mismo look.