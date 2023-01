¡No era na’ puro show!: Los detalles de la querella de Anita Alvarado en contra de Daniela Aránguiz

La larga pelea que se desató a principios de diciembre entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz pareciera nunca acabar. Por el contrario, esto está recién comenzando, luego de que la Geisha volviera a arremeter en dirección a la ex pareja de Jorge Valdivia, además de cursar una querella penal en su contra.

Y es que en un nuevo live hecho este domingo, Alvarado le anunció a Aránguiz que tomaría acciones legales, a raíz de sus pasados dichos en contra de ella y de su hija, Angie Alvarado.

“El staff de mis abogados ya presentaron las primeras querellas de varias más querellas que se vienen en estos días (…) no estos meses”, comentó en dicha transmisión.

Dicho esto, la querella ya fue interpuesta y se dieron a conocer más detalles del documento y de lo qué está acusando a la panelista de Zona de Estrellas.

Los detalles de la querella de Anita Alvarado

La acción judicial fue puesta este mismo domingo en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, según consigno La Cuarta.

Según lo descrito en el documento, la Geisha acusa a Aránguiz de “injurias y calumnias en medios de comunicación social”, osea dentro de la TV.

Pero no solo se queda ahí, sino que Anita también señala a la panelista de Zona de Estrellas de decir que ella practicaba «el comercio sexual de manera ilegal en la actualidad”. Esto haciendo alusión a unos dichos efectuados en el mencionado programa.

“Yo lo único que sé de mi suegro contigo Ana Ester, es que mi suegra terminó con mi suegro por infidelidad y tú hablaste de un depósito de mi suegro hacia ti”, contó la ex pareja del «Mago» en dicho espacio.

Situación que la emprendedora dice que es mentira, ya que asegura que no ha tenido relación alguna con el padre del ex futbolista y que no ha recibido ningún pago por parte del mencionado hombre. Por lo cual, estas declaraciones serían una injuria.

Por otra parte también acusa a la influencer de “buscar un daño e involucrar a otras personas como mi hija”.

Para cerrar, en el documento sale expuesta una «solicitud de pena de reclusión y multa económica”, que se traducirían en «541 días de reclusión y una multa de ni más ni menos que de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)».

Sin embargo, en dicha transmisión Anita le dio una opción a Daniela para acabar con el lío legal, donde le exigió disculpas públicas.