«Qué hermosa»: Paola Troncoso deja la grande con radical cambio de look

Este domingo se realizó una nueva edición de los Premios Caleuche, donde se celebró a lo mejor del teatro nacional. Es en este contexto que una de las que más destacó es Paola Troncoso, quien estaba nominada como Mejor Comediante y sin duda que sorprendió con su radical cambio de imagen.

Resulta que la actriz dejó de lado su típica cabellera oscura y rizada, optando por cortar su pelo, además de dejarlo liso y rubio, lo que sin duda dejó más que sorprendidos a sus fanáticos, los que no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

Obviamente, que a través de redes sociales, Paola Troncoso compartió unas bellas fotitos de su nuevo look en Instagram, las que acompañó con un sentido mensaje, agradeciendo por la posibilidad de recibir esta importante nominación.

«Feliz y agradecida de estar nuevamente nominada a mejor actriz comediante. Gracias a ustedes por tanto cariño y respeto. Feliz y agradecida de estar nuevamente nominada a mejor actriz comediante. Gracias a ustedes por tanto cariño y respeto», comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Paola Troncoso agregó: «Gracias a @jesusvalenciamonserratgauchi por su lindo diseño de vestuario. Y gracias a @estudio_siemprelinda por tratar mi pelito. Gracias @somoschileactores @premioscaleuche» cerró la intérprete.

Como era de esperar, al poco tiempo le llovieron los piropos y las felicitaciones: «Qué hermosa»; «Es que sin duda eres la mejor»; «Hermosa»; «Eres un mujer bella y me encanta tu trabajo»; «Se ven espectaculares»; «Pero qué guapaaa»; «la mejor»; «Eres seca pao»; «Pero que mina y talentosisima como siempre» y «la mejor en la vida».

Paola Troncoso y su nuevo look

En conversación con Página 7, la actriz contó la firme de la decisión de atreverse con este cambio de imagen. «He pasado por todo, porque lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses atrás. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello».

Junto con lo que Paola Troncoso agregó: «Tengo que ser súper honesta, yo nunca quise ser rubia porque me gusta mi pelo oscuro, pero ya no puedo luchar contra mis canas, porque tengo el 80% del pelo así, entonces la única manera de salir de esa ‘esclavitud’, era aclararme el pelo».