«Perdón que te sal-pique»: BZRP lanza su esperada session con Shakira

Luego de que Bizarrap rompiera el internet durante la tarde de este martes con el anuncio de su nueva music session junto a Shakira. Que solo en Instagram superó los 6 millones de me gusta. Hace solo minutos el argentino publicó la esperada canción.

Y como sus fanáticos querían, la colombiana no se guardó nada y le dedicó su letra por completo a su exesposo, Gerard Piqué, con una serie de palos dirigidos directamente a él e incluso a su nueva polola, Clara Chía.

A menos de 20 minutos de haber publicado el registro en su canal de YouTube, la music session de Shakira con Bizarrap ya llegaba a casi dos millones de reproducciones, todo el mundo corriendo a escuchar la tiradera al exfutbolista y actual streamer.

El nuevo tema de La Loba está llenó de palos para el español, con solo el coro lanzando frases como «esta loba como yo no está para novatos», «una loba como yo no está pa’ tipos como tú» o «a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú».

Pero esto no es todo, ya que Shakira también le dedicó directamente algunas estrofas a su ex y a su nueva polola Clara Chía. Pues la chiquilla no dudó en lanzar «mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también», además de «tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena» o «yo solo escribo música, perdón que te sal-pique».

Las reacciones del público a la canción de Shakira

Obviamente que en cosa de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la «tiradera» a Gerard Piqué, con muchos dedicándole unas palabras al sujeto.

«Tiro más beef que residente»; «A la proxima piensalo antes de meterte con la Shaki»; «Lo de René de calle 13 un poroto al lado de esto»; «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan»; «cero indirectas… todas DIRECTAS»; «me cuentan que Piqué no resistió» y «esto no fue una canción, fue una masacre sin piedad» escribieron.