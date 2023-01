«Nos volvimos un país penca»: José Miguel Viñuela se indignó y se descargo en un live

José Miguel Viñuela se descargó en pleno live junto a la Nené. Soltó acidos comentarios respecto a la cancelación de los shows pirotécnicos para Año Nuevo.

El animador de ‘Tal Cual’, mostró sin filtro su descontento respecto a la ausencia de los iconicos fuegos artificiales para año nuevo. Esto tanto en Valparaíso, como en la Región Metropolitana.

Según consignó Página 7, el animador inició la discusión de manera bastante directa mencionado: «Yo quiero hacer una crítica. ¿Partamos ácidos?».

La indignación de José Miguel Viñuela

Para luego comentar su sentir respecto a la situación, «Me da mucha pena y lo digo abiertamente». Continúo afirmando «Puedo entender que no hubiera fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, por el lado de las víctimas de los incendios. Empatizo con ellas y las entiendo».

Si bien se mostró comprensivo en ese sentido, no se aguantó el desconecto respecto a la falta de entretenimiento para la festividad. «Lo que no puedo entender es que nos hayamos convertido en un país penca, fome, amargado. El Año Nuevo más penca que me ha tocado… y a mí no me gusta el Año Nuevo», señaló.

Si bien mostró su molestia ante la falta de esta tradición, deicidio aclarar: «no digo que hayan tenido que haber fuegos artificiales, pero tuvimos un año para tener la capacidad de anticiparnos, de decir ‘OK, no habrá fuegos artificiales, porque es peligroso. Listo. Vamos a hacer un espectáculo de luces en la Torre Entel’, no sé”, criticó el ex ‘Mucho Gusto’.

No se guardó nada

No se le escapó mencionar que el show es para las personas y que ellas merecen tenerlo cada año. «La gente merece un espectáculo. Puta que me da rabia ver fuegos artificiales en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Australia, en Nueva York… ¿y nosotros qué?» fue parte de su descargo.

De todas maneras no descartó apuntar a los que el cree debieron hacer algo al respecto. «Por Ustedes, señores políticos, se tiran la mierda para un lado y el otro, siempre endosándose la responsabilidad unos con otros y al final, ¿quién paga? La gente, por culpa de las autoridades que no se ponen de acuerdo. Somos unos hueones pencas» acusó de manera directa.

El discurso no quedó ahí, pues continuo acusando «¿Dónde queda el alma del chileno, gozadora? Es una vergüenza y siguen tirándose la pelota, igual que con la Constitución.

Para finalizar, el ex rostro de Mega, sentenció: «nos volvimos un país penca, triste, grave, en donde todo es malo, todo es una mierda. Hasta cuándo, me tienen hasta acá con eso”.