José Miguel Viñuela revela amenazas tras corte de pelo a camarógrafo: «Lloraba solito»

‘Juego Textual’ estrena un nuevo capítulo la noche de este martes, donde tendrá como invitado a José Miguel Viñuela, quien será puesto en aprietos por las panelistas, para hablar de su extensa carrera en las comunicaciones y su vida privada.

Es en este contexto que el actual rostro de TV+ hablará de su polémica salida de Mega, tras el incidente donde le cortó el pelo en pantalla a un camarógrafo. Al respecto, sostendrá que se dio cuenta de inmediato que cometió un grave error.

“Nos fuimos a comerciales y me di cuenta inmediatamente que la había cag… Yo me arranqué con los tarros y soy responsable de lo que pasó. Si en ese minuto Pablete (productor ejecutivo) me dijo por sonoprompter que no lo hiciera, honestamente no lo escuché”, confesará José Miguel Viñuela, agregando que la salida del canal de Vicuña Mackenna fue su momento más doloroso en televisión.

“Yo pensaba que mis últimos años televisivos los iba a hacer en el canal de mis amores”, dirá.

Eso sí, en torno a las acusaciones de abuso de poder de parte del animador, será categórico. “A mí cuando se me tildaba de abusador de poder, yo nunca he tenido ningún poder de nada. Los que trabajamos en la televisión tenemos una ventana, un privilegio, pero no poder”, sostendrá.

Asimismo, revelará el gran impacto emocional que tuvo. “En las noches a las 3 de la mañana, mientras mi señora esperaba a mi última guagüita, yo recibía WhatsApps donde me amenazaban de muerte, y me la tenía que comer solito, lloraba solito, sin despertar a mi señora”, confesará.

La estafa que vivió José Miguel Viñuela

En torno a la mediática estafa que sufrió por parte del inversor Alberto Chang en 2016, el animador asegurará que fue producto de su propia ansiedad. “Todos estos pencazos que me han pasado son tonteras que uno hace por ansiedad, por apurete, por tratar de resolver el mundo mucho antes del minuto en que se tienen que resolver. ¿Cómo pretendía resolverle la educación a mis hijos a los 25 años si ni tenía hijos?”, indicará.

Además, revelará que poco antes de que estallara el caso tuvo sospechas e intentó recuperar su dinero. “Pido la restitución de mi plata, y la ejecutiva me contesta ‘¿Se te ha dejado de pagar algún peso? ¿Por qué vienes a retirar tu plata?’. Dos días después cierran las oficinas, Chang desaparece diciendo que se va a suicidar y reaparece una semana después en Malta”, contará Viñuela.

Según asegurará, el nacimiento de Diego, su primer hijo, fue fundamental para mantenerlo de pie tras la estafa. “Recuerdo que me iba a caminar a la calle para llorar solo. Si yo no hubiese tenido a Diego recién nacido, no sé si hubiera podido resistir esa estafa. No habría encontrado salida, sentía que toqué fondo. Mirando en las mañanas a esta guagua en una cuna, tenía motivos para levantarme”, señalará el ex animador de espacios como ‘Mekano’, ‘Sábado por la noche’, ‘Apuesto por ti’ y ‘Juga2’.