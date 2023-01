“No tengo estómago para toda esta gente»: Claudio Reyes hace bolsa a humorista que estuvo en Olmué

El humor en el Festival del Huaso de Olmué fue uno de los grandes temas que se habló en la semana, lo que se tradujo en la gran sintonía que marcaron los comediantes en cada una de las noches. Sin embargo, una que no lo pasó para nada bien arriba del escenario fue Nathalie Nicloux, quien con suerte alcanzó a estar solo 27 minutos en un Patagual que se cayó a pifias.

En este contexto, el actor Claudio Reyes, como es habitual, volvió a hacer de las suyas e hizo pebre la presentación de su colega, todo esto a través de su programa de YouTube «Viernes Troll».

Dicho esto, el intérprete de Charly Badulaque partió diciendo: “No tengo estómago para toda esta gente. Ya los conozco, ya los he visto. Son activistas de izquierda pagados por la izquierda. No son más que eso”.

Bajo este sentido, se refirió a la ya mencionada humorista. “Llega la altura de la vida en que quiero ver lo que a mí me gusta, quiero disfrutar de lo que a mí me gusta», señaló Reyes después de confirmar que ni siquiera vio el show de Nicloux.

Acto seguido, aprovechó de tirar otro dardo a la aludida, que en un momento de su rutina en Olmué, lanzó el nombre de Augusto Pinochet. “Quien no habla de Pinochet no triunfa, salvo esta mina que cuando era chistosa, ya era súper fome”, disparó el actor. “Cómo no iba a sacar al tata si le ha dado de comer tantos años a estos hue… de la izquierda. Cómo no lo iba a sacar a ella”.

Y para cerrar con los palos, con respecto a los contenidos de los espectáculos, Claudio Reyes metió a todos los comediantes al mismo saco. “Estos predican como Marx, pero viven como Farkas. ¡Chantas!”, disparó haciendo alusión a la tendencia política de sus colegas.

Repasa los dichos aquí: