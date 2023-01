No fueron na’ 15 segundos: Paty Cofré le manda un rosario, y no para rezar, a Piqué tras polémica con Shakira

¿Y si le ponía el gorro a ella? En un nuevo capítulo de Podemos Hablar de CHV, la reina del palabreo, Paty Cofré conversó con Jean Philippe Cretton, quien le pidió la opinión sobre el tema del momento y que se desenvolviera en contra de Gerard Piqué.

Y es que la ex pareja de Shakira es todo un «loquillo». Pues tras ponerle los cuernos a la cantante colombiana, salió a flote el rumor que también hizo lo propio con su actual pareja Clara Chía, por lo cual incluso, algunos lo comparan con el galán nacional Benjamín Vicuña.

En este contexto, la ex Morandé con Compañía con respecto a las chu… dijo: “Pucha me faltaría, tendría que ser más de quince segundos”, advirtió de partida.

El rosario de Paty Cofré

Bajo este sentido, el espacio le dio más tiempo para que le hiciera honor a la academia de la lengua y soltará todo sin ningún tipo de atado, tal como acostumbra. “¿Piqué el nombre? más encima tiene un nombre más feo que la cresta”.

Dicho esto, la «dama» se puso en el lugar de Shakira y empapeló, fiel a su estilo, al ex jugador del FC Barcelona. “Si me viene a mi cag… así, me deja con dos crías y se va con una que tiene el ch… más chico, ni cag….. Le saco la conchetu….., le quiebro una pata y el día del πco juega a la pelota, no va a jugar nunca más a la pelota el hueón”.

Pero el rosario no quedó ahí y la comediante siguió: “¿Qué se ha creído? Me sacó chispa y después me bota, esa huea no la aguanto. Qué se vaya a la chu… el conchetu….», cerró.

Tras esto, el conductor no aguantaba la risa y le comentó a Paty Cofré, “Deberías haber asesorado a Shakira porque yo creo que fue muy suavecita la canción”.

¿Se imaginan un remix entre estas dos? o si ¿Piqué le hubiera puesto los cuernos a la chilena?, sin duda sería el fin del mundo.