“Ni mis hijos pueden venir a la casa”: El difícil momento que vive «Cóndor» Rojas

Roberto «Cóndor» Rojas está pasando por un duro momento en su estadía en Brasil, lugar donde vive junto a su esposa. Bajo este contexto, el histórico ex portero de «La Roja» reveló que lleva tres años encerrado en su hogar con el miedo a contraer el COVID-19.

Y así lo expuso el exfutbolista, a través de una conversación con LUN. «“Las únicas veces que he salido fueron para ir a una consulta y las cinco veces que me vacuné. Ni mis hijos ni mis nietos pueden venir a la casa, no los veo desde que apareció la pandemia y dieron la alarma de que había que protegerse, en febrero de 2020″.

La vida de «Cóndor» Rojas en medio del encierro

“Mi hija está embarazada y no puedo darle un abrazo, es complicado. Aunque siempre los veo cuando hablamos por WhatsApp, no es lo mismo. Pero bueno, es lo que tenemos ahora”, indicó Rojas, quien protege su salud de manera estricta luego de haber recibido un trasplante de hígado, además de sufrir la sustracción de una pequeña parte del pulmón.

Pero fue enfático en remarcar: “Es un temor mío, no sé cómo voy a reaccionar a una enfermedad que normalmente ataca a los pulmones. El doctor me pidió que me cuidara muchísimo».

Ante ello, Roberto «Cóndor» Rojas declaró que desea hacer muchas cosas, como: “ir al shopping, al estadio, a juntarse con los amigos, con la familia, viajar a Chile para ver a mis hermanos, pero lamentablemente no puedo no más, qué le voy a hacer. Luché tanto por vivir, tanto por mejorar mi salud y no lo puedes echar a perder en un minuto”.

Ya para finalizar, el ex arquero dijo que mantiene una gran relación con su pareja, la cual también lo acompañó en el encierro. “Ella hace una mitad de las cosas y yo la otra mitad, conversamos de todo. Estamos bien, aunque a veces uno discute porque despierta medio atravesado, es parte de esto”.