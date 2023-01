«Me hago responsable»: José Antonio Neme arremete en contra de Canal 13 por lo ocurrido a Tonka Tomicic

Esta mañana los medios se remecieron tras la inesperada noticia del allanamiento de la casa de Tonka Tomicic. Ante el hecho varias figuras de la televisión se pronunciaron, entre ellos José Antonio Neme.

En primera instancia, el periodista de Mega señaló al respecto: «Es complicado porque uno conoce a los involucrados y siempre es doloroso cuando alguien pasa por una crisis de estas características».

Su compañera de matinal, quiso entregar su postura complementando: «Claro, las cámaras, la tensión pública producto de la notoriedad de Tonka, de que es conocida, están concentradas en ese lugar (su casa), pero parece que lo que ocurre en este caso se está replicando en otros lugares. Hay orden de allanamiento a 26 docimicilios, no solamente en esta casa».

El animador comentó respecto a todo lo ocurrido esta mañana que: «Aquí hay una orden (de investigar) generalizada para varias otras personas. Lo que pasa es que el nombre de Tonka Tomicic levanta interés público.».

Por otro lado se encargó de hacer un análisis de la polemica situación. «Yo no voy a hacer defensas corporativas porque no lo sé, no estoy en la almohada de Tonka Tomicic, pero sí lo que podría decir es que acá, desde el principio, el foco de investigación está en muchas personas y dentro de este grupo entiendo que está su pareja (Parived)», señaló.

Posteriormente puntualizó: «La pareja de ella, no ella. Entonces es un detalle no menor. No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos».

No se le escapó mencionar, además: «no es que la esté defendiendo, más allá de que la quiero mucho, pero hay que ser precisos también. Acá se allana el domicilio de ella, porque convive con otra persona».

El fuerte descargo de José Antonio Neme contra Canal 13

En definitiva algo que sobre salio de todo el discurso del periodista, fueron sus palabras arremetiendo en contra de la actual casa televisiva de la animadora. Pues José Antonio Neme no tuvo pelos en la lengua para decir lo que pensaba sobre el actuar del canal ante la avalancha de críticas en contra de Tonka.

«Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me… es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal», sentenció el animador.