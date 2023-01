«Me dejai loco»: Ignacia Michelson enciende la temperatura con pequeño bikini

Ya te hemos contado en varias ocasiones que Ignacia Michelson es una de las chilenas más populares en Instagram, pues la chiquilla supera los 2.2 millones de seguidores, los que están siempre atentos a todos los registros que comparte.

Es en este contexto que la ex conejita Playboy dejó sin palabras a su público, con una de las últimas fotitos que subió y donde deja nada a la imaginación. Resulta que aprovechando la época veraniega en Chilito, se lució en la playa con un pequeño bikini.

«‘… Quizás este mundo sea el infierno de otro planeta'», escribió Ignacia Michelson para acompañar la sensual postal, además de aprovechar de hacer promoción a la tienda que le entregó el traje de baño en tono blanco.

Obviamente que al poco tiempo de subir el registro, la polémica ex chica reality, recibió más de 41 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

«Diosa»; «es el infierno de este planeta»; «Una muñeca»; «La más hermosa»; «Que linda flor»; «no me enamorí tanto xfa»; «Me encanta»; «La mas linda de mi insta»; «O el paraíso»; «Me dejai loco»; «Inspiración»; «Devuélvete» y «cada día más hermosa» le escribieron a Ignacia Michelson.

Aunque algunas personas igual salieron a dejarle pesados comentarios: «Es la Barbie humana, y no, no es halago»; «Patitas de pollo una cazuelita le falta mi señorita»; «La mejor comediante ever» y «Que está ordinaria esta mina».

Ignacia Michelson y Marcianeke

Por otro lado se debe mencionar que la chiquilla ha estado en el centro de la noticia por su relación con Marcianeke. Esto luego de que tiempo atrás asegurara que ya no pasaba nada con el cantante, junto al que se había mostrado muy cercana.

Aunque todo cambió para la alfombra roja de Premios MUSA, donde Ignacia Michelson sorprendió al aparecer junto al artista de 20 años.

En conversación con Radio ADN, la también DJ aseguró que «Pasa lo que pasa, estamos en buena onda, nos volvimos a hablar, bueno nunca dejamos de hablar en verdad, pero ahora nos volvimos a juntar, lo vine a acompañar a él».