¿Amigos especiales? Marcianeke admite que tipo de vinculo mantiene con Ignacia Michelson

El pasado jueves el cantante Marcianeke fue el invitado de Maria Luisa Godoy en el programa ‘Urbanos’. Aquí el joven chileno se sinceró respecto a su carrera y vida personal, tocando un tema del que muchos se han vistos curiosos, su situación amorosa.

Como bien es sabido, y confirmado durante el programa, el interprete de 20 años mantiene un estrecho vínculo con Ignacia Michelson. Mucho se ha especulado respecto a ellos dos este 2022, pero nada confirmado por alguno de los dos.

Si bien las especulaciones de un romance un poco más seo llevan circulando por meses, nunca hicieron una declaración afirmando estas. Es más, en redes sociales se instaló por un tiempo un ‘quiebre’ entre ambos. De hecho fue en octubre de este año que la influencer contó que ya no estaban juntos, a pesar de nunca confirmar un noviazgo previamente.

Ignaciana Michelson confirmando el quiebre

Este hecho se dio en las redes sociales de Michelson, cuando a través de una dinámica de preguntas y respuestas ella confirmo que se encontraba soltera. Reforzando lo que circulaba en redes sociales respecto al malogrado romance.

Según consignó FM Dos, entre las preguntas que recibió en aquella ocasión, uno de sus más de 700 mil seguidores, le escribió: «¿Ya no estás con el marciano porque se fue con su ex?». Ante esto la Tiktoker respondió: «No se fue con su ex, y es correcto. Ya no estamos juntos».

Marcianeke respecto a su estado amoroso

Según se comentó en el programa, amos mantienen una relación muy cercana. Sin embargo, tomaron la decisión de no formalizar y quedarse como mejores amigos que la pasan bien.

Durante el programa se le puede ver a ambos abrazados, y es entonces cuando la influencer pregunta: «¿Somos mejores amigos?». Recibiendo una respuesta positiva de parte del interprete de ‘Dimelo Ma’, quien en un tono bastante sugerente y entre risas respondió: «Somos los mejores de los mejores».

Luego se le puede ver a la animadora de TVN preguntándole directamente si estaba pololeando. A lo que el responde: «No es pololeo, pero me está gustando la mina«, confesó.

Para luego hacer mención especial a lo muchos que se apoyan el uno al otro en su especial amistad: «La apaño en sus locuras, ella me apaña en mis locuras, era».

Maria Luisa, antes de cerrar el tema, le pregunto sin filtro: «Del 1 al 10. ¿Cuánto te gusta?». A lo que el entre carcajadas le respondió sinceramente: «Un nueve, pero estamos recién empezando».