Luis Fonsi y Lola Indigo llegan con su nuevo éxito «Corazones Rotos»

Luego de su exitoso lanzamiento junto a María Becerra “Discoteka”, ahora Lola Indigo se une a Luis Fonsi, artista global y ganador de múltiples Latin Grammy, para el nuevo sencillo «Corazones Rotos». Esta canción viene para llenarnos de fuerza y valentía, consiguiendo despejarnos de una situación amarga creada por falsas promesas e ilusiones.

«Corazones Rotos» nos presenta una mezcla exquisita de sus voces sobre una base que nos atrapa y nos sumerge de lleno en el imaginario de Lola, donde predomina la libertad en estado puro.

Esta colaboración nace de una conexión natural entre la artista granadina y el puertorriqueño, que han compartido muchos momentos durante el año pasado. Luis Fonsi revelaba que Lola Indigo es energía positiva, frescura y una gran profesional que ha construido una carrera solida en tiempo récord.

La propia artista ha querido que sus fans se involucren en «Corazones Rotos» y que le cuenten a través de cartas tanto físicas como digitales, de que maneras les han roto el corazón para así sentirse más cerca de ellos.

En Madrid se instalaron cuatro buzones físicos en distintos puntos para que aquellos que quieran vivir la experiencia completa puedan hacerlo, y que la próxima semana se revelará cual será el buzón en Santiago.

La canción de Lola Indigo junto a Luis Fonsi ya se encuentra disponible a través de todas las plataformas de streaming. Mientras que su videoclip lo pueden ver a continuación.

Luis Fonsi y la creación de Despacito

Hace un tiempo, el puertorriqueño conversó con Martín Cárcamo, donde reveló la historia del nacimiento de su mayor éxito: Despacito. «Me llegó a las 7 de la mañana, me levanto, mi esposa me dice algo, yo le digo ‘No me hables porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza’».

«Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio, voy tarareando la melodía para que no se me olvide, prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía, que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico’. Le di el ‘save’, lo guardé, y ahí se quedó, y yo seguí con mi día como si nada» continuó Luis Fonsi.