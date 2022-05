Luis Fonsi cuenta cómo nació Despacito: «Me voy corriendo en calzoncillos»

La noche de este domingo de emitió un nuevo capítulo de De tú a tú, donde Martín Cárcamo viajó a Miami para entrevistar ni más ni menos que a Luis Fonsi; con quien conversó sobre su vida personal, su carrera y su cercana relación con nuestro país.

El cantante, que llegó a Estados Unidos con solo 11 años, relató que tras salir del colegio entró a estudiar Música en la Universidad y empezó a audicionar y grabar demos con su guitarra, señaló que la distancia de Puerto Rico es lo que lo hizo amar más su tierra, y lo acercó más al mundo latino. «Yo quería cantar en español, el idioma más hermoso del mundo».

Y cuando le llegó la primera oportunidad de grabar no le resultó atractiva. «Me ofrecieron un contrato. El único detalle es que ‘queremos que tu primer disco sea de salsa’. Y yo no soy salsero, no me iba a sentir cómodo», confesó. Finalmente, dijo que no, regresó a estudiar, y unos meses después, pudo grabar música que era de su agrado.

Luis Fonsi y el nacimiento de Despacito

Tras esto, Luis Fonsi le contó a Martín, cómo es que partió la idea de Despacito, el hit que hizo despegar su carrera a nivel mundial, batiendo una serie de récords.

«Me llegó a las 7 de la mañana, me levanto, mi esposa me dice algo, yo le digo ‘No me hables porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza’. Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio, voy tarareando la melodía para que no se me olvide, prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía, que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico’. Le di el ‘save’, lo guardé, y ahí se quedó, y yo seguí con mi día como si nada» afirmó.

Por otro lado, Luis Fonsi reveló que Daddy Yankee no era la primera opción para cantar el tema, sino que Nicky Jam. Es más, cuando ya la tenían grabada y lista para lanzar, el reggaetonero no aprobó la fecha y se bajó, así que debieron buscar un reemplazante.

«Lo llamé (Daddy Yankee), le dije tengo una canción brutal. Dos horas después me llamó y me dijo ‘Vamos a darle’. El resto es historia» aseguró.