Luis Andaur revela complejo estado de salud que debió enfrentar

Luis Andaur, reveló a sus seguidores que tuvo que pasar por un alarmante estado de salud. El periodista aclaró porque la tardía revelación de esto.

‘Lucho’ Andaur es un reconocido periodista y aventurero, que se destaca por realizar programas en los que se dedica a recorrer diversos lugares. Generalmente lo hace en su bicicleta, acompañado de un camarógrafo.

Al mantener programas con un formato sencillo y natural, se ha ganado el cariño de muchos chilenos que disfrutan verlo aventurarse frente a las cámaras. De modo que el alpinista no quiso preocupar a su público revelando que se encontraba bajo un estado de salud delicado.

Al menos así señaló en conversaciones con el medio LUN. Pues ahí habría confesado que hace un año se encontraba en riesgo vital.

Luis Andaur estuvo grave

Las complicaciones de salud de Luis Andaur se remontan al año 2016 cuando sufrió una fractura expuesta, algo que lo llevó directo al quirófano. A raíz de ese accidente los médicos le señalaron que producía trombos con facilidad.

Sin embargo, no fue hasta el pasado 2022 que el alpinista se vio seriamente comprometido debido a este padecimiento. “Un día me empecé a sentir mal, ahogado y pensé que era COVID. En la clínica me dejaron internado de inmediato, porque estaba pálido y me faltaba el aire”,comentó en primer lugar.

“La doctora me dijo ‘parece que tienes una trombosis pulmonar’. Me mete a un scanner y ahí agrega ‘estamos mal’. Tenía dos trombos gigantes, uno en cada pulmón. Uno de ellos de tres centímetros y un infarto”, detalló el periodista.

Continúo expresando cuáles fueron sus pensamientos en ese momento “Pensé, ‘bueno, lo he pasado tan bien que si muero ahora, no pasa nada’. Mis probabilidades de vida eran pocas”, confesó con total honestidad.

¿Por qué hacerlo publico ahora?

El periodista confesó que no quiso preocupar a las personas, motivo por el cual decidió confesar esto ahora y no cuando ocurrieron los hechos.

“No quise alarmar a nadie y además estaba grabando el programa, no lo iba a hipotecar por eso. Ahora lo cuento porque ya cumplí un año y estoy como jet”, confesó Luis Andaur.

Continuó mencionando lo complejo que había sido su diagnóstico respecto a las posibles secuelas que tendría luego de pasar por esta difícil situación “Me habían dicho que quedaría con daño en el pulmón y en el corazón, que en el futuro me costaría respirar, que mi rendimiento sería limitado”

Sin embargo, señaló que él mejoró notablemente: A los tres días estaba caminando. Los médicos estaban impresionados. Le puse toda la garra. Fui alpinista y nunca tuve problemas en la altura. Ser deportista me ayudó. Al quinto día estaba de alta, corriendo y en bicicleta”.

Finalmente, y de mara reciente, el alpinista entregó detalles en una publicación de su Instagram donde señaló: “Estoy con demasiada energía, parece que me limpié. Y no renunciaré a lo que me gusta”.