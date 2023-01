Los nuevos detalles sobre Diego Sánchez tras la PLR que le dio Yamila Reyna: «No pierde las esperanzas»

En los últimos días, la copucha entre Yamila Reyna y Diego Sánchez causó alto impacto dentro del mundo de la farándula.

Dicho atado a dado mucho de que hablar, donde han salido a la luz más detalles con respecto a esta situación. Y es que en el último episodio del programa Sígueme y te sigo, se abordó este tema y lanzaron nuevas papitas con respecto al quiebre de esta pareja.

La comunicadora Titi García-Huidobro, fue la encargada de dar a conocer más información con respecto a la filtración de varios chat candentes del futbolista con otra chiquilla, lo cual detonó el término de la relación.

De entrada, la panelista de TV+ expresó: “Ellos terminaron toda relación luego de estas conversaciones que se filtraron, donde aparece el ‘Mono’ Sánchez conversando con otra mujer”.

Por otro lado, cabe destacar que en las últimas horas han seguido apareciendo nuevas capturas con este tipo de conversaciones con otras mujeres que no son la comediante. Y es por este motivo, que Yamila Reyna no ha querido ver al «Mono» ni en pintura, pues aparentemente no lo habría ni dejado pasar a su casa.

Por ello, quien tuvo que dar la cara fue el padre del portero nacional, el cual “fue al departamento de Yamila para retirar todas las cosas de su hijo”.

¿Volverán el «Mono» y Yamila?

Según lo expuesto por Titi García-Huidobro, nada está sentenciado por ahora, ya que al parecer el arquero de Coquimbo Unido, todavía cree y buscaría una posible reconciliación con la animadora del Buenos Días a Todos.

“Él le ha dicho a algunos de sus conocidos que no pierde las esperanzas de que en alguna de esas la relación pueda volver”, señaló la panelista de Sígueme y te sigo en relación con la pareja que incluso, estaba comprometida para casarse, pero tal como dice una canción de Emmanuel, todo se derrumbó.