«Olvídalo y cambia de tema»: Raquel Argandoña frenó en seco a José Miguel Viñuela

Una inesperada situación se generó en el capítulo más reciente del programa ‘Tal Cual’. Esto cuando Raquel Argandoña soltó un ácido comentario a su compañero José Miguel Viñuela.

Como sabemos, el panel del programa de TV+ cuenta con una gran confianza entre compañeros. Pues es sabido que fuera de cámaras mantienen una relación bastante estrecha entre ellos.

Es de esperar que en ocasiones los presentadores se lancen algunos comentarios que dejan en evidencia su nivel de confianza. En algunas ocasiones pueden ser tallas y en otras comentarios bastante ácidos, como en el caso del capítulo más reciente.

Raquel Argandoña no se contuvo

La presentadora de TV+, no tuvo problemas al soltar un inesperado comentario a su compañero José Miguel Viñuela. Esto cuando se encontraban discutiendo sobre una de las más recientes teleseries de la casa televisiva.

El animador se encontraba comentando sobre el estreno de la nueva teleserie nocturna ‘Juego de ilusión’.

«¿Han visto la teleserie nueva de Mega? Perdonen que lo mencione, pero es que es impactante. Es impactante la trama y está la Carolina Arregui. ¿Puedo promocionar esto? No es que esté promocionando», comentó el ex Mucho Gusto.

Recordemos que el animador se desligó de su ex casa televisiva en el año 2021, esto tras el escándalo que protagonizó luego de cortarle el pelo a un camarógrafo en vivo.

Luego de los comentarios de Viñuela sobre Juego de ilusión, Raquel Argandoña no tardó en frenarlo en seco. «Promociona que no te van a llevar de nuevo al Mega, así que olvídalo. Así que olvídalo y cambia de tema, no más».

A lo que en breve José Miguel contestó: «No lo digo por eso, pero sí, tienes razón«, dando fin al asunto.