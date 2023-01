Lisandra Silva se sinceró respecto al supuesto quiebre con Raúl Peralta

A inicios de este año fueron varios los rumores y comentarios respecto a la supuesta infidelidad de Raúl Peralta. Y Lisandra Silva finalmente se sinceró respecto a lo que ocurre en su relación.

Recordemos que la pareja lleva más de dos años juntos, y ya cuentan con una familia compuesta por dos retoños, Noah y Leiah. Además de llevar un año y medio comprometidos, pero la fecha del matrimonio sigue pendiente.

Como figura publica, Lisandra tiene la costumbre de compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal. Generalmente es a través de contenido en su perfil oficial de Instagram. De modo que esta exposición, ha generado que muchos seguidores se tomen la libertad de opinar y especular sobre algunos aspectos de la vida privada de la cubana.

Pues cabe mencionar que no hace mucho, la modelo se tomó el tiempo para responder a los usuarios que se encargaron de crear especulaciones sobre un supuesto quiebre con su pareja, esto a raíz de los rumores de que el bailarín la engañó con otra persona.

Si bien en ese momento la empresaria respondió a esto a través de su cuenta de Instagram, ahora entregó declaraciones oficiales al respecto.

Lisandra Silva sobre supuesto quiebre con Raúl Peralta

Además de la serie de rumores por la infidelidad de él en año nuevo, recientemente la empresaria subió algunos registros a su instagram en los que no pasó desapercibido que no traía puesto su anillo de compromiso. De modo que esto para algunos de sus seguidores fue una prueba irrefutable de que las cosas estaban complejas entre Lisandra y Raúl Peralta.

En conversaciones con el medio La Hora, la ex chica reality se sinceró respecto a todas estas especulaciones que rondan por redes sociales.

Lisandra Silva no dudó en descartar todos los dichos, señalando al medio mencionado anteriormente «Desde que yo empecé con Raúl, ya me están separando«, afirmó en primer lugar «desde el primer día me separan todas las semanas, si no subo una foto con él todos los días de mi vida, uy algo pasó, oye nos separamos, entonces sí aburre»