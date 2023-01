¿Le robaron el corazón a Benjamín Vicuña? Aseguran nuevo romance con modelo trasandina

Si bien Benjamin Vicuña se ha ganado la reputación de galán y rompe corazones. El actor había estado alejado de los rumores de romance, pero estos días han circulados fuertes especulaciones de que mantiene un nuevo romance.

El actor de 44 años, lleva tiempo enfocado en su carrera profesional, más que en su vida amorosa. Esto luego de que quedara atrás todo el asunto del polémico quiebre amoroso con Eli Sulichín, en el pasado agosto del 2022.

Sin embargo, está de vuelta en el ojo público por temas de amor y se trataría nada menos que de una conquista trasandina. Pues los últimos días se ha especulado que inició una relación con una reconocida conductora y modelo argentina.

Todo esto a raíz de los dichos de Luli Fernández, quien es panelista del programa argentino Socios del Espectáculo. La conductora habría señalado que el actor tendría más que solo buena onda con la modelo Pía Slapka.

La nueva conquista de Benjamín Vicuña

Según expuso la presentadora Luli Fernández, Benjamin Vicuña se encontraría haciendo nuevamente de las susyas en el amor. La modelo aseguró: “Hubo un evento en Cariló que los encontró. Acá está la semilla de ella, que es modelo, muy conocida, hermosa y que está soltera desde hace un montón de tiempo y se merece el amor porque está en su mejor momento”, partió señalando.

Posteriormente continuó diciendo: “Y él es un soltero más que codiciado, que lo tuvimos de invitado en nuestro programa y que todas las mujeres mueren por él. Una semillita es Benjamín Vicuña, y la otra es Pía Slapka. ¿No es una pareja divina?”.

Esto no quedó ahí, pues Fernández no se guardó nada y entregó más detalles de la situación que rodea la supuesta pareja. “Les cuento un poco de dónde surgen todas estas versiones. Hubo un evento en Cariló, donde había un montón de invitados y se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes a Benjamín Vicuña y Pía Slapka. Y dicen, cuentan, que la energía entre ellos fue un flechazo”, aseguró.

No se guardó su opinión al momento de señalar que Pía es muy del estilo del actor, y no se le escapó mencionar a la ex de él. “Ella es muy de la onda Eli Sulichin, de las mujeres que le gustan a él”.