Solange Lackington recuerda las complicaciones tras operación: «Pensé que me iba a morir»

Este martes en la noche se estrena un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, que tendrá como invitada ni más ni menos que a la reconocida actriz Solange Lackington, quien se confesará con la panelista sobre distintos temas de su vida laboral y personal.

La intérprete de teleseries como ‘Rojo y miel’, ‘Brujas’ y ‘Soltera otra vez’ recordará, entre otras cosas, las dificultades que tuvo con una cirugía estética en 2014 cuando se preparaba para realizar un desnudo en la teleserie ‘Chipe libre’.

«Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia (…) Estuve cinco meses con mi estómago abierto, me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no. Entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa», recordará Solange Lackington, agregando que por este motivo su personaje dejó de estar en la trama de la mencionada telenovela y ella perdió otras oportunidades de trabajo.

«Yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada», indicará la actriz, que aún está en un proceso legal contra el doctor responsable de la operación.

Solange Lackington y su nuevo amor

Por otra parte, Solange Lackington también contará cómo inició su relación con su novio holandés Marc, a quien conoció de vacaciones en Aruba, cuando él le realizó un masaje de reflexología y engancharon de inmediato. “Él anotó en un papelito su número de teléfono y me lo puso en la bolsita donde había comprado”, recordará.

Como a la mañana siguiente debía tomar su avión de vuelta, Solange pasó esa noche conversando con Marc en su habitación de hotel, pensando que sería la última vez que lo vería. “Yo decía ‘¿Por qué lo conocí a última hora?’”, señalará. Sin embargo, apenas arribó a Chile, vio que tenía mensajes del hombre, e iniciaron una relación a distancia, hasta que Marc finalmente se terminó mudando a Chile.

“Mis hijos están felices con Marc. Para los mayores fue maravilloso esto de que la mamá ya no vaya a estar sola, y está con un gran tipo que la quiere y le da todo lo que necesita. Lo más bonito de esto es que hayan podido ver ellos que el amor puede ser así, cariñosito, de piel, algo que quizás no vieron mucho cuando me separé de su papá”, indicará sobre su nueva relación.