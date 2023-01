¿Se nos va?: Young Cister deja en vilo a sus fans tras tomar radical decisión

¡De alto impacto! El artista nacional Young Cister hace unas horas dejó la grande con un inesperado anuncio, que sorprendió e impactó a todos sus fanáticos en las redes sociales.

La noche de este lunes, el cantante urbano dio a conocer que se tomará un breve descanso, por lo cual se mantendrá inactivo. ¿Por qué?, esto debido a que ha señalado que pasa por un difícil momento personal.

En este contexto, en su cuenta de Instagram partió contando: “Estos días he estado muy reflexivo. Y la verdad es que estoy muy feliz y tranquilo por dentro, porque he cumplido metas y sueños que me propuse, pero la verdad es que estoy muy cansado, gente, física y mentalmente”.

Ante esto, añadió lo que más anhela hacer en medio de todo el éxito que ha tenido, lo cual no le ha sido posible. “Quisiera pasar una semana entera con mi familia y mis amigos de infancia, disfrutar tranquilo de una caminata en la playa, una comida en un restaurant, dormir sin tener que pensar tanto en lo que toca hacer el fin de semana, no tener que tomarme mil fotos cada vez que salgo”.

Dicho esto, fue claro en recalcar que no dejará de lado los espectáculos que están agendados para estos meses. “Extraño mi vida fuera de todo esto. Es por eso que estaré inactivo, y solo estaré presentándome en los shows ya pactados del verano, marzo y los últimos de abril”.

Sobre la misma, complementó: «Quiero descansar, conectarme conmigo mismo, mi familia y mi círculo. No quiero ser el número 1, quiero ser más feliz que ayer y que mi mente esté despejada. De esa forma podré trabajar mejor y entregarles lo mejor también”.

Y para cerrar, se dirigió a su público para agradecer todo su éxito. “Los amo mucho y de verdad gracias por mantenerme aquí en donde estoy justo ahora. Es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Nos vemos a la vuelta”.

Mira la historia de Young Cister aquí: