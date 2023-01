¿Le avergüenzan sus arrugas? Raquel argandoña saca carcajadas con historia de su edad

El pasado capitulo de ‘Tal Cual’, como es costumbre se generó un momento en el que los animadores y penalista de turno compartieron experiencias personales. En esta ocasión Raquel Argandoña compartió con José Miguel Viñuela y Jordi Castell, una anecdota que les saco carcajadas.

No es algo nuevo que en el programa de TV+ se genere un ambiente de mucha confianza entre el panelista de turno y presentadores. De modo que de manera muy natural se dan instancias en que se hablan con toda sinceridad sobre temas un poco más personales.

En el capitulo del 3 de diciembre, la madre del Kel Calderón aprovechó la conversación casual que mantenían para contar algo de su experiencia. Pues en ese momento se contaban comentando sobre las filas en los supermercados.

La experiencia de Raquel Argandoña

Fue en ese momento que ‘La Quintrala’ reveló cual es su actuar al momento de hacer la fila. Recordemos que nuestro país, la mayoría de los comercios cuentan con diferentes cajas a la hora de realizar la compra. Pues existen desde cajas de auto servicio a cajas ‘preferenciales’ de adulto mayor.

Bajo este contexto Raquel confesó que, a pesar de sus 65 años de edad, no hace la fila destinada a las personas de la tercera edad en el supermercado. Aún si por sus años puede optar por esta opción al momento de pagar. «Fíjate que la gente de edad es súper respetuosa, nunca se adelanta», inició comentando.

«Uno tiene que decirle ‘Señora, por favor, pase’. Yo no me pongo en la fila de la tercera edad, lo que me correspondería«, confesó entre risas. «Porque me da plancha«, continúo ganando las risas del panelista y el presentador.

Siguió explicando que es lo que hace en esos momentos «Cuando voy le digo: ‘Señora, yo tengo la misma edad que usted, pero estoy operada’ y paso. Hay gente que se ve mayor que uno», puntualizó.