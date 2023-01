«La radio me ha valorado mucho más que la televisión»: Daniel Fuenzalida se sincera por prejuicios por su pasado

El pasado lunes Daniel Fuenzalida fue el invitado del programa nocturno de TVN, ‘Buenas Noches a Todos‘. Aquí se sinceró con el animador Eduardo Fuentes, respecto a su experiencia como animador de televisión y locutor de radio.

A lo largo del programa Daniel se sinceró respecto a diferentes aspectos de su vida personal y laboral. Sobre este último, no evitó hablar sobre la existencia de algún tipo de estigma ligado a lo que fue su pasado con las drogas y el alcohol.

Al inicio del programa, una de las primeras preguntas entregadas, fue si bajo su punto de vista existía algún recelo por su antigua vida de excesos. «¿Habrá en esa ecuación alguna dosis de prejuicios respecto a tu etapa anterior?«, preguntó Fuentes.

La respuesta del locutor de Radio Activa fue clara: «No, yo creo que tengo un valor agregado hoy en día. Tengo un reconocimiento de parte de la gente», señaló en primer lugar. «Me he mantenido 15 años limpio, cero alcohol y drogas, no me tomo ni un cerveza», aseguró.

Continúo hablando de su importante labor como director ejecutivo de un centro de rehabilitación. Además, de como las personas, el público, valora todo eso. Sin embargo el rostro de TVN apunto nuevamente su pregunta, ahora como ha sido la experiencia con aquellos que son la cabeza de los programas y canales.

Daniel Fuenzalida habla del prejuicio en televisión

El animador Eduardo Fuentes, ya entrando en detalles señaló: «¿No habrá todavía una cierta cosa de ‘No quiero que se nos vincule con esto’?» haciendo referencia a la vida que llevaba el ex huevo.

De modo que ante esta pregunta, Fuenzalida, se sinceró respecto a una experiencia que vivió años atrás durante su estancia en TV+. Aquí contó lo que fue su experiencia con un ejecutivo del canal, quien señaló el pasado del locutor.

«Una vez ‘Me late’ no lograba repuntar comercialmente. Entonces se me cuestionaba, y una ejecutiva de ventas del canal dijo ‘Cuesta vender porque a lo mejor tiene que ver tu pasado, el pasado en la droga y alcohol, y quizás por ahí las agencias o los auspicios no quieren meterse'», mencionó, agregando que los comentarios fueron algo doloroso para el y que le dio varias vueltas.

Su valoración como animador

Posteriormente, recordó que les dijo a los ejecutivos y a la gente de comercial. Señalando que su pasado no tenía relación con mala racha comercial, «En la radio tengo dos auspicios; si el cuento fuera que a lo mejor la agencia dijera no nos vamos a involucrar con un rehabilitado, con una persona que había sido drogadicta o alcohólica, no sería lo mismo con la radio«, aseguró.

Posteriormente realizó un importante reflexión sobre la manera en que se siente al trabajar en radio, a comparación de la televisión. «Después de todo lo que paso en ‘Me late’ y en estas conversaciones con los canales, y loes ejecutivos, si me he hecho esa pregunta. La radio me ha valorado mucho más que la televisión», aseguró.