José Miguel Viñuela se confiesa por su llegada a TV+: «Nunca me he cag… a nadie»

La tarde de este viernes se anunció, tras una serie de rumores, que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, llegan a las pantallas de TV+ con ‘Tal Cual’, estelar de conversación que será el reemplazo de ‘Me Late Prime’, tras su abrupta cancelación.

Es en este contexto que el animador hizo recientemente una transmisión en vivo desde Miami, donde respondió a varias preguntas de sus seguidores, incluyendo su llegada al canal privado y la reacción que tuvo al fin del programa conducido por Daniel Fuenzalida.

Para comenzar, José Miguel Viñuela señaló que «como les conté en el principio, no íbamos a hacer ni Me Late, ni nada en el horario de Me Late, ni un programa de farándula, ni tampoco un matinal».

«Si tenía conversaciones con TV+ y finalmente se me dio la posibilidad de hacer algo que a mi me encanta que es la conversación, entretenida, sana, conduciendo el programa con Raquel y además teniendo varios panelistas» continuó.

José Miguel Viñuela y su relación con Daniel Fuenzalida

Junto con esto, José Miguel Viñuela aclaró su relación con la salida del aire de Me Late. «No tengo idea qué pasó ahí, porque a nosotros nos llamaron después del programa de Daniel. Gracias a Dios nunca me he cagado a nadie, me han cagado eso sí, pero nunca he cagado a nadie nunca».

«No puedo opinar del tema de Me Late, porque no sé qué pasó ni por qué salió de pantalla, no lo tengo claro, ahí hay un tema para atrás que no lo sé y como no lo sé, no puedo opinar» agregó el ex rostro de Mega, según consigna La Cuarta.

Para cerrar, se refirió a su relación con Daniel Fuenzalida, tras la consulta de un seguidor. «No nos juntamos, pero hablé por teléfono con él, lo llamé el día que pasó el tema de ellos» y agregó: «Así que hablé y le conté que me habían llamado y todo. Todo bien con Daniel, excelente profesional».