José Miguel Viñuela sobre Paty Maldonado: «Desperté sexualmente con ella»

Este martes en la noche, José Miguel Viñuela estuvo invitado a ‘Juego Textual’, donde se confesó sobre varios aspectos de su vida personal y laboral, además de las polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de los años.

Y uno de los temas que no podían quedar de lado es su relación con Paty Maldonado, con quien mantiene una cercana amistad luego de empezar a trabajar juntos en el matinal de mega ‘Mucho Gusto’.

Para comenzar, José Miguel Viñuela aseguró: «Yo sé que la Paty genera bastante… Gente que la quiere y la odia. No tiene términos medios. Y ella misma lo sabe. Pero yo he tenido la suerte de conocer el lado humano de la Paty Maldonado».

José Miguel Viñuela y su amistad con Paty Maldonado

Siguiendo por esta línea, el animador relató que «Cuando yo me fui de TVN… Es increíble cuando uno está en el éxito, mucha gente te llama, quiere hacer proyectos contigo, te invitan a comer. ‘Hoy día vamos a hacerle la despedida a no sé quién’, ‘sí’, ‘vamos todos para la casa de allá’, ‘vamos a comer al restaurante no sé cuánto’».

«Pero basta que te vayas de un canal, para que tus amigos se reduzcan prácticamente a tres. Dos personas que trabajaban en el mundo de la producción y Patricia Maldonado, que nunca me dejó de llamar. Estando yo incluso en el peor momento me ofreció trabajar en los café concert» aseguró José Miguel Viñuela.

Tras esto, es que el animador del espacio de Canal 13, Sergio Lagos, le consultó si acaso durante todos los años de amistad que tiene con Paty Maldonado, no ocurrió algo más.

Frente a esto, dejó la grande al confesar: «Si la hubiera conocido, cuando ella era una cantante, digamos… Desperté sexualmente con ella, en esa época».