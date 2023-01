¡José Miguel Viñuela hizó estallar a Paty Maldonado! Raquel Argandoña debió intervenir

El pasado lunes se generó un tenso momento entre los presentadores del programa ‘Tal Cual’ y la panelista Paty Maldonado. La situación que se desarrollo entre José Miguel Viñuela y la opinóloga, llegó hasta el punto en que Raquel Argandoña debió intervenir.

Si bien es algo común que entre los animadores y la panelista se genere un ambiente bastante cercano, lleno de bromas y comentarios que involucran lo personal. Esta vez los dichos del ex Mucho Gusto, no fueron del agrado de Patricia.

Bien es sabido que Viñuela y Maldonado, mantienen una relación de amistad de muchos años. De modo que están acostumbrados a lanzarse comentarios e indirectas sobre su vida, tanto en lo personal como en lo laboral. Sin embargo, al parecer José Miguel cruzó la línea del humor de la ferviente animadora de Augustó Pinochet, tras mencionar una supuesta relación pasada de ella.

El tenso momento de José Miguel Viñuela y Paty Maldonado

Todo comenzó cuando el ex rostro de Mega recordó que Patricia Maldonado estudió teatro con Fernando González. Raquel Argandoña no tardó en cuestionar sus dichos, mientras que la opinóloga rápidamente reaccionó diciendo «Límpiate la boca».

La Quintrala no contuvo su curiosidad, de modo que insistió en saber en qué producciones había participado. «Sí, de cara al mañana… con Alfredo Castro, Sergio Aguirre«, respondió para luego ser interrumpida por José Miguel Viñuela.

«Con Fernando Alarcón, se la… ¿te acordai? Con Fernando Alarcón hacías pareja«, se apresuró a decir el animador detonando rápidamente la indignación de su compañera de panel.

Patricia no tardó en pararlo en secó diciendo: «¿Qué? Perdón, pero repítelo. No digai eso, porque hasta ahí me llegó el humor. ¿Qué dijiste?«, cuestionó alterada.

Viñuela no tardó en asegurar: «Que hiciste pareja con Fernando Alarcón«. Ante esto Maldonado amenazó directamente a su compañero insinuando: «Yo puedo contar lo de la Pamela Díaz».

«En De Cara al Mañana hiciste pareja con Fernando Alarcón, televisivamente, no en la realidad«, el animador declaró al instante.

Sin embargo, la discusión no creció mucho más gracias a la intervención de ‘La Quintrala’, quien se dispuso a frenar la discusión diciendo «Vamos a comerciales, se nos está saliendo de las manos».

Una vez el programa regreso al aire, se podía notar un ambiente mucho más calmado. De modo que el programa continuo con normalidad.